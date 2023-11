Die Dezember-Neuzugänge bei Paramount+

In der Folge haben wir die für Dezember von Paramount+ angekündigten Filme und Serien zusammengefasst. Im kommenden Monat will der Videodienst unter anderem mit Brendan Fraser, der die Hauptrolle im Drama „The Whale“ spielt und dem Neuzugang „Transformers: Aufstieg der Bestien“ punkten.

Zusätzlich zu den unten aufgeführten Filmen und Serien will Paramount+ in Form eines Adventskalenders vom 1. bis 24. Dezember täglich einen Film oder oder eine Serienstaffel als Überraschung ergänzen.

Falls euch das hier angekündigte Programm zu einem Testlauf animiert, könnt ihr Paramount+ aktuell sowohl über Amazon Prime Video als auch über Apple TV drei Monate lang zum halben Preis und damit 4 Euro pro Monat buchen.

Paramount-Highlights im Dezember

The Whale

Ab 2. Dezember

Von Darren Aronofsky kommt THE WHALE, die Geschichte eines zurückgezogen lebenden Englischlehrers, der versucht, wieder Kontakt zu seiner entfremdeten Teenager-Tochter aufzunehmen. Ein beeindruckender und zutiefst bewegender Film über die menschliche Suche nach Liebe und die Kraft der Vergebung. Der Film basiert auf dem gefeierten Theaterstück von Samuel D. Hunter.

Transformers: Aufstieg der Bestien

Ab 9. Dezember

Optimus Prime und die Autobots stellen sich ihrer bisher größten Herausforderung: Als eine neue Bedrohung auftaucht, die in der Lage ist, den gesamten Planeten zu zerstören, müssen sie sich mit einer mächtigen Vereinigung von Transformern, den Maximals, zusammenschließen, um die Erde zu retten.

Finestkind

Ab 16. Dezember

Finestkind erzählt die Geschichte zweier Brüder (Foster und Wallace), die in unterschiedlichen Welten aufgewachsen sind und sich als Erwachsene in einem schicksalhaften Sommer wiedersehen. Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund der kommerziellen Fischerei und gewinnt an Brisanz, als die Brüder durch verzweifelte Umstände gezwungen werden, einen Deal mit einer gewalttätigen Bostoner Verbrecherbande einzugehen. Auf dem Weg dorthin gerät eine junge Frau (Ortega) auf gefährliche Weise zwischen die Fronten. Es müssen Opfer gebracht werden, und die Bande zwischen Brüdern, Freunden, Liebhabern und einem Vater (Jones) und seinem Sohn werden auf eine harte Probe gestellt.

Alle Dezember-Neuzugänge bei Paramount+

Ab 1. Dezember

Mike Judge's Beavis & Butt-Head – Adult Animation, Comedy – Staffel 2 (12 Episoden)

– Adult Animation, Comedy – Staffel 2 (12 Episoden) Weihnachten im Chalet – Romance

Ab 2. Dezember

The Whale – Drama

– Drama Thriller 40 – Musik, Doku

Ab 6. Dezember

Geddy Lee Asks: Are Bass Players Humans Too? – Musik, Doku – Staffel 1 (4 Episoden)

Ab 9. Dezember

Transformers: Aufstieg der Bestien – Science-Fiction, Action

Ab 11. Dezember

Criminal Minds: Beyond Borders – Crime – Staffel 1 und 2 (26 Episoden)

– Crime – Staffel 1 und 2 (26 Episoden) Criminal Minds: Suspect Behavior – Crime – Staffel 1 (13 Episoden)

Ab 15. Dezember

FBI: International – Crime, Action – Staffel 2a (11 Episoden)

– Crime, Action – Staffel 2a (11 Episoden) Willkommen bei den echten Louds – Kids, Live-Action – Staffel 1 (20 Episoden)

Ab 16. Dezember

Finestkind – Drama, Crime, Thriller

Ab 21. Dezember

South Park Event – Comedy, Adult Animation

Ab 22. Dezember

Prisoners of the Ghostland – Action, Fantasy, Horror

Ab 23. Dezember

Slotherhouse – Horror, Thriller

Ab 27. Dezember

Haaland – The Big Decision – Doku, Sport

Ab 29. Dezember

UFO Sweden – Science-Fiction

Ab 30. Dezember