devolo präsentiert „schnellsten Powerline-Adapter der Welt“

Der Netzwerkanbieter devolo hat mit dem Magic 2 WiFi 6 next den laut Eigenwerbung schnellsten Powerline-Adapter der Welt vorgestellt. Der Zugangspunkt für die Steckdose soll WLAN-Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Mbit/s ermöglichen.

devolo dürfte der bekannteste Anbieter von Powerline-Lösungen sein. Die Technologie zielt auf Anwendungsbereiche, in denen komplett drahtlose Netze nicht verlässlich realisierbar und auch keine Kabelverbindungen über Ethernet möglich sind. Das Datensignal wird stattdessen über das vorhandene, hausinterne Stromnetz zwischen den Adaptern übertragen. Endgeräte können dann per WLAN oder über an den Adaptern vorhandene Ethernet-Ports eingebunden werden.

Mit dem Magic 2 WiFi 6 next bietet der Aachener Hersteller nun die neueste Generation seiner Powerline-Adapter an. Die Geräte sollen kabellose Netzwerkverbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Mbit/s ermöglichen, während sie untereinander über die Stromleitung kommunizieren.

WiFi 6 für effizientere Nutzung

Die Unterstützung von WiFi 6 soll für eine effizientere Nutzung der verfügbaren Frequenzen, eine geringere Latenz und eine optimierte Verteilung der Bandbreite auf mehrere Geräte sorgen. Zudem unterstützen die neuen Powerline-Adapter von devolo die Mesh-Technologie, was generell für eine erhöhte Netzwerkstabilität sorgen soll.

Neben der Unterstützung der WLAN-Frequenzen 2,4 und 5 GHz ist der neue devolo-Adapter mit zwei Netzwerkanschlüssen ausgestattet, die kabelgebundene Verbindungen über Gigabit-Ethernet unterstützen.

Die Einrichtung und Konfiguration der Geräte kann mithilfe der Home-Control-App von devolo erfolgen.

Starterkit mit 2 Adaptern für 269,90 Euro

Der devolo Magic 2 WiFi 6 next ist in drei Ausführungen erhältlich. Einzeladapter zur Erweiterung bestehender Netzwerke werden für 209,90 Euro angeboten. Ein Starter-Kit mit zwei Adaptern ist für 269,90 Euro erhältlich und für Haushalte mit mehreren Stockwerken oder größeren Flächen hat der Hersteller ein sogenanntes Multiroom-Kit mit drei Adaptern zum Preis von 469,90 Euro im Programm.