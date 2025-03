Das neue MacBook Air M4: Das sagen die ersten Tester

Apple hat mit der jüngsten Auffrischung des MacBook Air erneut auf die bewährte Formel gesetzt: Beliebtes Design trifft auf leistungsstarke Hardware und bietet sich vergleichsweise günstig an. Die neuen 13- und 15-Zoll-Modelle des MacBook Air verbauen den M4-Chip und bieten neben gewohnter Ausstattung nun auch eine neue Farboption: Himmelblau.

Besonders bemerkenswert ist die Preisanpassung nach unten, die auch in Deutschland umgesetzt wurde. Apple senkt den Einstiegspreis in Höhe von 1.199 Euro um 100 Euro gegenüber dem M3-Modell, was das MacBook Air für viele Käufer noch attraktiver machen dürfte.

Und wie wird das neue Modell von ersten Testern beurteilt? Wir werfen einen Blick auf die heute live gegangenen Rezensionen.

Feinschliff und Preisvorteil

Laut Antonio Di Benedetto bleibt das MacBook Air die beste Wahl für die meisten Nutzer. Der Verge-Autor hebt wie fast alle Tester hervor, dass Apple mit dem neuen M4-Modell nicht nur einen leistungsfähigen Chip integriert, sondern auch das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert hat.

Besonderes Lob fangen sich die lange Akkulaufzeit und die hochwertige Verarbeitung an. Kritik gibt es allerdings für die weiterhin begrenzte Anschlussvielfalt und die Tatsache, dass die Basisversion nur mit 256 GB Speicherplatz startet. Die Farboption Himmelblau sei eine angenehme Ergänzung, aber in warmem Licht oft kaum von Silber zu unterscheiden.

Ein rundum gelungenes Upgrade

Andrew Cunningham von Ars Technica sieht im M4 MacBook Air das perfekte Beispiel für eine konsequente Weiterentwicklung. Besonders positiv bewertet er die Entscheidung von Apple, den Mindestarbeitsspeicher auf 16 GB zu erhöhen, was die Leistungsfähigkeit des Geräts erheblich verbessert.

Auch die neue Möglichkeit, zwei externe Monitore bei geöffnetem Laptop zu nutzen, wird als großer Fortschritt gelobt. Negativ fällt lediglich auf, dass Apple weiterhin auf eine Display-Notch setzt und Features wie ProMotion oder die matte Bildschirmoption nur den Pro-Modellen vorbehält.

Endlich eine bessere Kamera

Auch der ehemalige Macworld-Autor Jason Snell hebt auf Six Colors die Unterstützung von zwei externen Displays als wichtige Erweiterung hervor, die Intel-MacBooks bereits besaßen, bei den Modellen mit Apple-Prozessor jedoch vergeblich gesucht werden musste.

Ein Daumen hoch bekam auch die verbesserte Kamera mit Center Stage-Funktion, da sie eine flexiblere Nutzung in Videokonferenzen möglich macht. Allerdings zeigt sich Snell enttäuscht über die sehr zurückhaltende Farbwahl.