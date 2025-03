Das neue ChatGPT-Gehirn: GPT-4.5 erfasst menschliche Emotionen

Der KI-Konzern OpenAI hat mit GPT-4.5 eine neue Version seines Sprachmodells vorgestellt. Das Unternehmen gibt an, dass GPT-4.5 signifikante Fortschritte in der Mustererkennung und Kontextverarbeitung gemacht habe. Die Entwickler sprechen von einer besseren Anpassung an Nutzereingaben und einer verbesserten allgemeinen Wissensbasis. Dadurch könnte das Modell vielseitiger einsetzbar sein, etwa zur Textoptimierung, Programmierung oder Problemlösung.

Ist treffsicherer als ältere Modelle und denkt sich weniger Quatsch aus

GPT-4.5 erfasst menschliche Emotionen

Ein zentrales Ziel der neuen Version sei es, Interaktionen natürlicher wirken zu lassen. Erste Tests hätten gezeigt, dass GPT-4.5 menschliche Emotionen und soziale Kontexte besser erfassen könne. Beispielsweise erkenne das Modell Stimmungen in Texten und reagiere entsprechend.

Eine weitere Neuerung sei eine Reduzierung sogenannter „Halluzinationen“, also falscher oder irreführend generierter Informationen. OpenAI möchte mit der Veröffentlichung als Forschungsvorschau testen, in welchen Szenarien GPT-4.5 besonders gut funktioniert und wo noch Schwächen bestehen.

ChatGPT: Diese Modelle stehen derzeit zur Auswahl

In der technischen Umsetzung habe OpenAI neue Methoden entwickelt, um die Skalierbarkeit des Trainings zu verbessern. Unter anderem sei GPT-4.5 über mehrere Rechenzentren hinweg trainiert worden, um größere Datenmengen effizient zu verarbeiten.

Parallel zur Leistungssteigerung seien auch Sicherheitsmaßnahmen weiterentwickelt worden. OpenAI habe neue Überwachungsmethoden in das Training integriert, um problematische oder unerwünschte Antworten zu minimieren.

Forschungsvorschau mit unklarer Zukunft

ChatGPT-Pro-Nutzer können GPT-4.5 ab sofort über die Web-, Mobil- und Desktop-Version nutzen. Eine schrittweise Einführung für weitere Nutzertypen sei geplant. Aufgrund des hohen Rechenaufwands und der damit verbundenen Kosten wird derzeit geprüft, ob das Modell langfristig in der API verfügbar bleiben wird. OpenAI erhofft sich durch das Nutzerfeedback Erkenntnisse über den praktischen Nutzen von GPT-4.5, um künftige Versionen weiterzuentwickeln.