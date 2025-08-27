Corsair stellt Xeneon Edge vor: Große Touch Bar für den Schreibtisch

Mit dem Xeneon Edge bringt Corsair ein 14,5 Zoll großes LCD-Touchdisplay auf den Markt, das als flexibler Zusatzbildschirm für den Desktop-Rechner dienen soll. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die Systeminformationen, Chats oder Musik-Apps im Blick behalten möchten, ohne dafür Platz auf dem Hauptmonitor reservieren zu müssen.

Auch die Integration in bestehende Workflows, etwa beim Streamen oder Arbeiten mit mehreren Anwendungen, ist vorgesehen.

Montage und Ausstattung

Das Display misst 37 cm × 12 cm × 2 cm und bietet eine native Auflösung von 2560 × 720 Pixeln bei 60 Bildern pro Sekunden. Eingesetzt wird ein AHVA-Panel, das laut Hersteller aus allen Blickwinkeln gut ablesbar ist. Die Bedienung erfolgt über einen kapazitiven Fünf-Punkt-Touchscreen, sodass sich kompatible Anwendungen direkt durch Antippen steuern lassen.

Für die Installation stehen mehrere Optionen zur Verfügung. So kann der Bildschirm in einem 360-Millimeter-Lüfterplatz im PC-Gehäuse montiert, über 14 Magnete an Metallflächen befestigt oder mit einem beiliegenden Tischständer genutzt werden. Zudem gibt es zwei Gewindepunkte für den Anschluss an Teleskoparme oder das Elgato Multi Mount System. Die Signalübertragung erfolgt wahlweise über USB-C mit DisplayPort Alt Mode oder über HDMI.

Einsatzmöglichkeiten im Alltag

Der Xeneon Edge wird als regulärer Zweitmonitor erkannt, sodass er sich wie ein klassisches Zusatzdisplay nutzen lässt. Typische Anwendungen sind das Anzeigen von CPU- und GPU-Werten, das Auslagern von Kommunikationsdiensten wie Discord oder das Steuern von Musik-Streamin-Diensten. Über die Corsair-Software iCUE können Nutzer darüber hinaus eigene Widgets einrichten, Profile verwalten oder Lüftergeschwindigkeiten und Beleuchtung direkt über den Touchscreen anpassen.

Das Gerät soll im vierten Quartal 2025 über autorisierte Händler und Distributoren erhältlich sein. Einen offiziellen Preis hat Corsair bislang nicht genannt.