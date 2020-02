Chrome 80: Das sind die neuen Funktionen

Google verteilt zur Stunde Ausgabe 80 des Google Chrome-Browsers und führt damit ein paar willkommener Neuerungen ein, von denen auch Mac-Nutzer profitieren.

Benachrichtigungen werden „ruhiger“ zugestellt

Zum einen führt Chrome 80 strengere Cookie-Richtlinien ein und nimmt diese ab Werk nur noch von der aktiv besuchten Seite entgegen. Sogenannte Third-Party-Cookies werden ohne eine spezielle Vorbereitung der Webseite nicht mehr ausgespielt.

Zudem zügelt Chrome 80 die Webseiten, die auf Browser-Benachrichtigungen setzen. Entsprechende Popups werden standardmäßig nun nicht mehr außerhalb des Browser-Fensters angezeigt, sondern wurden in die Adressleiste verlagert.

Was „Mixed Content“-Webseiten angeht, also solche, die HTTPS- und HTTP-Elemente gleichzeitig ausliefern, reagiert Chrome 80 nun strenger als Chrome 79. Audio- und Video-Inhalte die noch per HTTP eingebunden sind, werden fortan automatisch über HTTPS angesteuert. Bilder dürfen zwar weiterhin über HTTP laden, sorgen aber für eine Warnmeldung in der Adressleiste.

Ressourcenhungrige Werbung blocken

Über einen neue Chrome-Flag lassen sich zudem Werbeanzeigen sperren, die zu viele Ressourcen für sich beanspruchen. Eine Funktion, die ihr aktivieren könnt, wenn ihr den folgenden Flag-Verweis in die Chrome-Adressleiste einfügt: