„Chief of War“ und „Pluribus“: Apple TV+ erweitert Serienangebot

Apple TV+ hat zwei neue Serienproduktionen angekündigt, die beide noch im zweiten Halbjahr 2025 starten werden. Dabei setzt der Video-Streaming-Dienst sowohl auf historische Stoffe als auch auf zeitgenössische Science-Fiction. Beide Formate umfassen jeweils neun Episoden, starten mit einer Doppelfolge und werden anschließend im Wochenrhythmus fortgesetzt.

Historisches Drama „Chief of War“

Schon diesen Freitag, am 1. August 2025 beginnt auf Apple TV+ die Ausstrahlung der Serie „Chief of War“, die die Geschichte der politischen Einigung der hawaiianischen Inseln erzählt. Die Hauptrolle übernimmt Jason Momoa, der auch an Drehbuch und Produktion beteiligt ist. Die Serie schildert aus hawaiianischer Perspektive, wie der Krieger Ka‘iana im späten 18. Jahrhundert versucht, die Inseln gegen äußere Einflüsse zu vereinen.

„Chief of War“ wurde gemeinsam mit Thomas Pa‘a Sibbett entwickelt und ist mit einem überwiegend polynesischen Ensemble besetzt. Die Produktion stammt unter anderem von FIFTH SEASON und Chernin Entertainment. Regie beim Staffelauftakt führt Justin Chon, das Finale wird von Momoa selbst inszeniert. Die Musik stammt von Hans Zimmer, der den gesamten Soundtrack verantwortet. Die Ausstrahlung endet am 19. September 2025.

„Pluribus“ Sci-Fi vom „Breaking Bad“-Schöpfer

Nur wenige Wochen später folgt am 7. November 2025 die Premiere der Serie „Pluribus„, entwickelt von Vince Gilligan, der durch „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ bekannt wurde. Die Hauptrolle übernimmt Rhea Seehorn, die bereits in früheren Projekten Gilligans mitgewirkt hat. Apples Handlungsbeschreibung deutet eine dystopische Ausgangslage an: In der genreübergreifenden Serie muss eine Frau herausfinden, ob dauerhaftes Glück für alle wirklich das beste Ziel ist.

Neben Seehorn gehören Karolina Wydra und Carlos Manuel Vesga zur Besetzung. Die Produktion übernimmt Sony Pictures Television. Bereits vor dem Start wurde eine zweite Staffel angekündigt. Die letzte Folge der ersten Staffel ist für den 26. Dezember 2025 geplant.