ChatGPT für macOS: Neue Aufnahmefunktion jetzt verfügbar

Mit dem sogenannten Record Mode erweitert OpenAI die Funktionen der ChatGPT-App für macOS. Nutzer mit Pro-, Team-, Enterprise- oder Edu-Zugang können ab sofort Audioaufnahmen direkt innerhalb der Anwendung erstellen. Die Funktion erlaubt es, bis zu 120 Minuten lange Gespräche oder Sprachmemos aufzuzeichnen. ChatGPT transkribiert den Inhalt automatisch und erstellt strukturierte Zusammenfassungen. Diese lassen sich im Nachgang in unterschiedliche Formate wie Projektpläne, E-Mails oder Code-Entwürfe umwandeln. Voraussetzung für die Nutzung ist die Freigabe von Mikrofon- und Systemaudio-Zugriffen.

Die fertigen Zusammenfassungen werden als sogenannte „Canvases“ in der Chatverlauf-Historie gespeichert. Diese können auch nachträglich bearbeitet oder für Folgefragen genutzt werden. Zudem ist es möglich, Inhalte aus früheren Aufzeichnungen zu berücksichtigen, um Folgegespräche besser einzuordnen. So lassen sich etwa vergangene Entscheidungen erneut abfragen. Die Option ist standardmäßig aktiviert, kann aber über die Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz und Einschränkungen

Die aufgezeichneten Audiodateien werden nach der Transkription automatisch gelöscht. Die daraus entstehenden Transkripte unterliegen den Speicherregeln des jeweiligen Arbeitsbereichs. In Unternehmens- und Bildungskonten sind Inhalte standardmäßig von der Weiterverarbeitung für die KI-Modell-Verbesserung ausgenommen. Pro- und Plus-Nutzer können hingegen in ihren Einstellungen festlegen, ob ihre Daten für Trainingszwecke verwendet werden dürfen.

Die Nutzung des Record Mode ist nur innerhalb der macOS-App möglich. Auf den anderen von ChatGPT unterstützen Plattformen ist die Funktion derzeit nicht verfügbar. Die Erkennung mehrerer Sprecher ist enthalten. Zwar funktioniert der Dienst auch in mehreren Sprachen, doch ist die Genauigkeit aktuell im Englischen am höchsten. OpenAI weist darauf hin, dass Nutzer bei Aufnahmen gesetzliche Vorgaben einhalten und die Zustimmung beteiligter Personen einholen müssen. Das eingebettete Video zeigt den neuen Record Mode ab Minute 14:05 in Aktion.