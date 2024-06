Bundes-Klinik-Atlas: Neue, vereinfachte Version jetzt Online

Es ist noch gar nicht so lange her, dass das Bundesgesundheitsministerium den bundesweiten Klinik-Atlas ins Netz gestellt hat. Erst am 17. Mai wurde die initiale Version des interaktiven Informationsportals vorgestellt. Jetzt hat das Digitalisierungsprojekt ein umfassendes Update erhalten.

Übersichtlicher und schlanker

Der nun vorgenommenen Aktualisierung des bundes-klinik-atlas.de vorausgegangen waren viele kritische Stimmen, die eine umfangreiche Überarbeitung und Vereinfachung der Online-Plattform gefordert hatten, um Patienten eine bessere Orientierung zu bieten.

Die Idee hinter der Webseite, die einen Überblick über die Leistungen und auch die Behandlungsqualität von knapp 1.700 Krankenhäusern in Deutschland bieten soll, war es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, auf der Patienten sich vor einem geplanten Krankenhausaufenthalt über die unterschiedlichen Angebote informieren und so das am besten geeignete Krankenhaus auswählen können.

Allerdings fühlten sich viele Anwender von der Komplexität des Angebotes überfordert. Zum Debüt des Bundes-Klinik-Atlas ließen sich über 20.000 unterschiedliche Operationen abfragen – diese Auswahl wurde nun auf die 22 häufigsten Eingriffe zusammengeschrumpft, die auf die Kategorien Gefäße, Gynäkologie und Geburt, Herz, Knochen und Gelenke, Krebs, Lunge und Neurologie aufgeteilt sind.

Mit geringerer Informationsdichte

Zudem können Patienten einzelne Krankenhäuser auswählen und direkt miteinander vergleichen, um etwa Aufschluss über die unterschiedliche Anzahl der Behandlungsfälle und den sogenannten Pflegepersonalquotienten zu erhalten, also die Zahl der Patientinnen und Patienten pro Pflegekraft. Dieser unterscheidet sich teils signifikant und liegt im Vivantes Klinikum Neukölln etwa bei 54,82, im St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof bei überdurchschnittlich 45,53.

Leider fehlen erweiterte Filter und eine Volltextsuche, und auch die für Fachbesucher ausgelegte Suche, die vormals die Abfrage nach spezifischen Diagnosen und Prozeduren zuließ, ist nun nicht mehr möglich.