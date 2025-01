Bootfähige Backups: Mit macOS 15.3 nun wieder möglich

Apple hat mit der Veröffentlichung von macOS 15.3 Sequoia eine Reihe von Fehlern und Sicherheitslücken behoben. Eine der Änderungen betrifft ein Problem, das in der vorherigen Version macOS 15.2 aufgetreten war: Bestimmte Drittanbieter-Backup-Tools wie Carbon Copy Cloner (CCC) und SuperDuper konnten keine bootfähigen Backups mehr erstellen.

Dieses Problem scheint laut den Entwicklern der betroffenen Anwendungen behoben worden zu sein.

Nach Angaben von Dave Nanian, dem Entwickler von SuperDuper, ist es nun wieder möglich, bootfähige Backups mit seiner Software zu erstellen. Auch Mike Bombich von Bombich Software, den Entwicklern von CCC, bestätigte, dass die Funktionalität bereits in der Release-Candidate-Version von macOS 15.3 wiederhergestellt wurde. Beide Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass Apple strenge Kontrolle über die Erstellung solcher Backups ausübt und es möglich ist, dass ähnliche Probleme in der Zukunft erneut auftreten könnten.

Systemseitig nachgebessert

Um potenziellen Störungen vorzubeugen, raten die Entwickler zur gleichzeitigen Nutzung der standardmäßig integrierten macOS-Backup-Lösung Time Machine. Time Machine erstellt inkrementelle Backups und gilt als weniger anfällig für Probleme, die durch Systemupdates verursacht werden können.

Die Veröffentlichung von macOS 15.3 bringt jedoch keine Änderungen an den Drittanbieter-Tools selbst mit sich. SuperDuper funktioniert weiterhin in seiner aktuellen Version 3.9. Nutzer, die auf CCC setzen, benötigen ebenfalls keine Software-Aktualisierung, da die Änderungen direkt durch das Betriebssystem-Update implementiert wurden.

Immer wieder Probleme

Obwohl das aktuelle Update die Kompatibilität wiederherstellt, bleibt unklar, ob Apple in künftigen Versionen von macOS erneut Anpassungen vornehmen wird, die Drittanbieter-Tools betreffen. Cupertino hat in den vergangenen Jahren immer wieder Änderungen an der Struktur des Betriebssystems vorgenommen, die speziell die Erstellung bootfähiger Backups erschwerten.