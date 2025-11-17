Bis zum 1. Dezember: 3 Monate Audible für 99 Cent pro Monat

Audible startet im Rahmen des Black Friday erneut ein zeitlich begrenztes Aktionsangebot. Nutzer können das Hörbuchabo drei Monate lang für jeweils 0,99 Euro buchen. Zusätzlich erhalten sie ein Guthaben in Höhe von 15 Euro, das sich für beliebige Titel verwenden lässt.

Die Aktion läuft bis zum 1. Dezember. Danach wird das Abo zum regulären Preis von 9,95 Euro pro Monat fortgeführt, sofern keine Kündigung erfolgt.

Das Angebot umfasst wie gewohnt ein monatliches Guthaben für ein Hörbuch sowie den unbegrenzten Zugriff auf zahlreiche Formate, darunter exklusive Serien und Podcasts. Alle im Aktionszeitraum eingelösten Titel bleiben dauerhaft im persönlichen Konto erhalten, selbst wenn das Abo später beendet wird.

Rückkehrerregelung erstmals konkretisiert

Bereits im Oktober hatte Audible erstmals festgelegt, wer als Neukunde oder Rückkehrer gilt. Grundlage ist eine klare Eingrenzung der Teilnahmeberechtigung. Nutzer müssen mindestens 30 Tage lang kein aktives Abo gehabt haben.

Zusätzlich dürfen sie in den vergangenen 14 Monaten nicht mehr als ein oder zwei vergleichbare Aktionsangebote genutzt haben. Diese Regelung gilt nach aktuellem Stand auch für das neue Black Friday Paket. Dadurch lässt sich ganz gut einschätzen, ob auch das eigene Amazon Konto von dem aktuellen Angebot profitieren kann.

Die Prüfung erfolgt direkt auf der Aktionsseite. Nach dem Einloggen erscheint ein Hinweis, ob das eigene Konto teilnahmeberechtigt ist. Audible schließt individuelle Ausnahmen nicht vollständig aus. Wer sein Abo bereits vor längerer Zeit beendet hat, kann daher im Zweifel ausprobieren, ob die vergünstigte Buchung möglich ist.

Inhalte dauerhaft sichern

Während der Aktionsphase können Nutzer jeden Monat einen beliebigen Titel auswählen. Das Hörbuch wird dauerhaft im eigenen Archiv gespeichert und bleibt unabhängig von der weiteren Nutzung des Dienstes verfügbar. Kindern zwischen 10 und 13 Jahren kann man mit den „Land of Stories“-Titeln eine Freude machen, die Laufzeiten zwischen 12 und 17 Stunden auf die Waage bringen.

Audible weist zudem darauf hin, dass das Abo jederzeit beendet werden kann. Ohne Kündigung verlängert es sich automatisch, wobei die regulären Monatskosten erst nach Ablauf der drei vergünstigten Monate anfallen.