Dazu ein 15-Euro-Gutschein
Bis zum 1. Dezember: 3 Monate Audible für 99 Cent pro Monat
Audible startet im Rahmen des Black Friday erneut ein zeitlich begrenztes Aktionsangebot. Nutzer können das Hörbuchabo drei Monate lang für jeweils 0,99 Euro buchen. Zusätzlich erhalten sie ein Guthaben in Höhe von 15 Euro, das sich für beliebige Titel verwenden lässt.
Die Aktion läuft bis zum 1. Dezember. Danach wird das Abo zum regulären Preis von 9,95 Euro pro Monat fortgeführt, sofern keine Kündigung erfolgt.
Das Angebot umfasst wie gewohnt ein monatliches Guthaben für ein Hörbuch sowie den unbegrenzten Zugriff auf zahlreiche Formate, darunter exklusive Serien und Podcasts. Alle im Aktionszeitraum eingelösten Titel bleiben dauerhaft im persönlichen Konto erhalten, selbst wenn das Abo später beendet wird.
Rückkehrerregelung erstmals konkretisiert
Bereits im Oktober hatte Audible erstmals festgelegt, wer als Neukunde oder Rückkehrer gilt. Grundlage ist eine klare Eingrenzung der Teilnahmeberechtigung. Nutzer müssen mindestens 30 Tage lang kein aktives Abo gehabt haben.
Zusätzlich dürfen sie in den vergangenen 14 Monaten nicht mehr als ein oder zwei vergleichbare Aktionsangebote genutzt haben. Diese Regelung gilt nach aktuellem Stand auch für das neue Black Friday Paket. Dadurch lässt sich ganz gut einschätzen, ob auch das eigene Amazon Konto von dem aktuellen Angebot profitieren kann.
Die Prüfung erfolgt direkt auf der Aktionsseite. Nach dem Einloggen erscheint ein Hinweis, ob das eigene Konto teilnahmeberechtigt ist. Audible schließt individuelle Ausnahmen nicht vollständig aus. Wer sein Abo bereits vor längerer Zeit beendet hat, kann daher im Zweifel ausprobieren, ob die vergünstigte Buchung möglich ist.
Inhalte dauerhaft sichern
Während der Aktionsphase können Nutzer jeden Monat einen beliebigen Titel auswählen. Das Hörbuch wird dauerhaft im eigenen Archiv gespeichert und bleibt unabhängig von der weiteren Nutzung des Dienstes verfügbar. Kindern zwischen 10 und 13 Jahren kann man mit den „Land of Stories“-Titeln eine Freude machen, die Laufzeiten zwischen 12 und 17 Stunden auf die Waage bringen.
Audible weist zudem darauf hin, dass das Abo jederzeit beendet werden kann. Ohne Kündigung verlängert es sich automatisch, wobei die regulären Monatskosten erst nach Ablauf der drei vergünstigten Monate anfallen.
Ich kann nur für 10,99€ abonnieren, dabei habe ich bereits seit mindestens sechs Monaten kein Abo mehr bei Audible.
Dasselbe hatte ich schon bei den letzten Angeboten.
Genauso geht es auch mir. Bin seit März raus aus dem Abo. Davor hatte ich ein reduziertes Abo.
Müsste laut Beschreibung also wieder dabei sein.
Ist aber nicht der Fall.
Dann halt nicht. Bekomme meine Hörbücher auch woanders.
Versuchst du es über die App zu Buchen?
Denn auf der Website kostet es weiterhin regulär 9,95€
Ich gehe über den Link hier im Artikel und werde dann über Amazon in die Audible App weitergeleitet. Aber es geht mir nicht um 10,99€ vs 9,95€, sondern darum, dass das 0,99€ Angebot nicht greift, obwohl ich schon länger raus bin.
Das ist schon klar aber ich meine die Weiterleitung zur Audible App ist schon falsch.
„Zusätzlich dürfen sie in den vergangenen 14 Monaten nicht mehr als ein oder zwei vergleichbare Aktionsangebote genutzt haben“
Geht mir auch so. Hatte kein Abo seit mindestens einem Jahr. Der Link funktioniert, anklicken geht, dann kommt ein Banner mit „get the deal“ anklicken und es geht nicht weiter. Schade….
Ich glaube gelesen zu haben dass man mindestens 14 Monate zuvor kein ähnliches Angebot in Anspruch genommen haben darf, das könnte es eventuell sein.
Das steht so nicht im Artikel. Dort ist die Rede davon, dass man nur 1 bis 2 ähnliche Angebote in den letzten 14 Monaten genutzt gaben darf.
Das ist im Artikel falsch wiedergegeben. Laut Teilnahmebedingungen darf man innerhalb der letzten 14 Monate nicht zwei oder mehr Angebote nutzen, d.h. wenn man innerhalb der letzten 14 Monate bereits ein vergünstigtes Abo hatte und das aktuelle das zweite wäre, qualifiziert man sich nicht dafür. Oder kurz, wer seit September 2024 ein Audible-Angebot angenommen hat, kann das hier nicht annehmen.
Okay, danke für die Info. Das erklärt, warum ich es nicht annehmen kann.