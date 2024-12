Baseus: USB-C-Kabel mit 90°, Digitalanzeige, Einzug und Magneten

Anwender, die im Markt für neue USB-C-Kabel sind, sollten einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Strippen des Zubehöranbieters Baseus werfen.

Wir haben uns in den zurückliegenden Tagen selbst verschiedene Modelle gegönnt und sind nicht nur mit Verarbeitung, Leistungsdaten und Qualität zufrieden, sondern auch ganz angetan vom breiten Sortiment, das zahlreiche unterschiedliche Kabel für verschiedene Einsatzzwecke bereithält.

Robuste Textilkabel mit 2 Meter Länge

Wer einfach nur ein neues USB-C-Ladekabel benötigt, erhält die 2-Meter-Variante des PD 3.1-zertifizierten Textilkabels bereits für 12 Euro. Die Datenübertragung läuft hier, wie bei so gut wie allen Kabeln, mit einer Maximalgeschwindigkeit von 480MB/s.

USB-C mit Digitalanzeige

Wenn maximale Ladeleistungen von bis zu 100 Watt ausreichen, dann darf zudem auch das ein Meter lange Kabel mit Digitalanzeige in Betracht gezogen werden. Dieses zeigt mit einem Miniaturdisplay am Kabelende die aktuelle Leistungsabgabe an. Kostenpunkt: 9 Euro.

90° gewinkelt für das iPhone

Für iPhone-Nutzer, die häufiger energiehungrige Spiele zocken, ist das um 90 Grad gewinkelte Ladekabel interessant, das den Griff beim Spielen nicht weiter stören soll und für die Energieversorgung während der Nutzung des Geräts sorgt. Der Preis liegt auch hier mit 8,49 Euro vollständig im grünen Bereich.

Selbst aufrollend mit vier Auszugslängen

Wer eine große Allergie gegen Kabelsalat hat, für den bietet der Anbieter zudem ein sich automatisch aufrollendes Ladekabel, das bis zu 60 Watt Ladeleistung unterstützt und auf vier voreingestellte Längen von 34, 58, 82 oder 100 Zentimeter ausgerollt werden kann.

Und ein vollmagnetisches Kabel

Persönlich hat uns das vollmagnetische Kabel des Anbieters ausgesprochen gut gefallen, das, wenn es gerade nicht gebraucht wird, sich einfach ineinander drehen lässt und magnetisch in der aufgewickelten Position verharrt. Das 110 Zentimeter lange Ladekabel kostet 10,99 Euro und macht einen guten Job.