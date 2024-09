ARD-Fernsehprogramme ab Januar nur noch in HD

Vodafone erinnert noch einmal daran, dass die ARD-Fernsehprogramme vom 7. Januar 2025 an ausschließlich in HD-Qualität verbreitet werden. Die ARD hat diesen Stichtag bereits vor einem Jahr genannt und angekündigt, dass das bislang parallel verfügbare SD-Angebot von da an entfällt.

Nahezu alle von euch werden beim Blick auf diese Nachricht schmunzeln. Schätzungen zufolge nutzen über alle Empfangsarten hinweg mittlerweile rund 95 Prozent der Fernsehzuschauer die HD-Angebote der Sender. Vodafone kann mit Blick auf sein Kabelnetz sogar sehr detaillierte Zahlen nennen. Hier haben inzwischen deutlich weniger als zwei Prozent der Nutzer einen TV-Receiver, der ausschließlich SD-Qualität unterstützt.

Doch ist die Möglichkeit, HD zu empfangen, nicht damit gleichzusetzen, dass dies auch tatsächlich getan wird. Insbesondere weniger technisch versierte und ältere Menschen benötigten hier möglicherweise Unterstützung.

Bei den Betroffenen wird bereits Empfangstechnik genutzt, die den HD-Empfang zwar ermöglicht, die Sender jedoch noch nicht hinterlegt sind oder nicht aktiv genutzt werden. In solch einem Fall sollte es genügen, den Sendersuchlauf zu starten oder die programmierten SD-Stationen manuell durch die HD-Sender zu ersetzen.

Workaround mit Scart-Kabel

Ärgerlich wird es, wenn das TV-Gerät oder der genutzte Receiver zwar noch problemlos ihre Arbeit verrichten, jedoch nicht mit dem HD-Standard kompatibel sind. In solch einem Fall kommt man in der Regel um eine Neuanschaffung nicht herum. Falls es sich um einen Fernseher handelt und man diesen noch behalten will, nennt Vodafone als Workaround die Möglichkeit, einen HD-fähigen TV-Receiver zu verwenden, den man an den Scart-Anschluss des Fernsehers anschließt.

Generell ist es der Abschied von SD ohne Frage zu begrüßen. Mittlerweile gilt HD als Mindeststandard, der im Bereich der kostenpflichtigen Streaming-Anbieter nur noch den Einstieg markiert.