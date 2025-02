Aqara Kamera-Hub G5 Pro vereint Outdoor-Überwachung und Matter-Hub

Mit dem Kamera-Hub G5 Pro hat Aqara eine neue Überwachungskamera im Programm, die sich sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich verwenden lässt. Der Aqara Kamera-Hub G5 Pro unterstützt HomeKit Secure Video und wird für zwei verschiedene Netzwerkkonfigurationen angeboten.

Die WLAN-Variante lässt sich über 2,4 GHz oder 5 GHz drahtlos ins Heimnetz einbinden. Alternativ dazu ist eine kabelgebundene Variante des Geräts erhältlich, die auch mithilfe von Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden kann. Regulär läuft die Stromversorgung der USB-C. Hier liegt zwar ein Anschlusskabel bei, das benötigte Netzteil müsst ihr jedoch selbst beisteuern.

Als Zusatzfunktion, das deutet der Name schon an, lässt sich das Gerät auch als Smarthome-Bridge verwenden. Der Aqara Kamera-Hub G5 Pro bindet nicht nur Aqara-Zubehör über Zigbee in Netzwerke ein, sondern kann auch als Matter-Bridge und Thread Border Router agieren.

Der drehbare Fuß und das integrierte Doppelgelenk bieten verschiedene Montageoptionen. Die Sockelplatte der Halterung kann dabei verschraubt werden.

Kamera mit sehr guter Leistung bei Dunkelheit

In seiner Kernfunktion arbeitet das Gerät zunächst als Sicherheitskamera. Die G5 Pro ist mit einem 4-Megapixel-Sensor ausgestattet, der eine Auflösung von 1520p bietet. Das Sichtfeld beträgt bis zu 133 Grad, und die Blende (f/1.0) lässt dem Hersteller zufolge mehr Licht durch als vergleichbare Modelle mit einer Blendenöffnung von f/2.0.

In der Tat liefert der Kamera-Hub G5 Pro auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch erstaunlich hochwertige Farbaufnahmen. Beim ersten Ausprobieren dachten wir kurz, das Licht in dem Raum mit der Kamera sei noch an. Aqara nennt diese Funktion „True Color Night Vision“ und hat das Gerät ergänzend mit einer hellen LED-Leuchte ausgestattet, die nicht nur die Bildqualität bei Bedarf verbessern soll, sondern auch zur Abschreckung von Eindringlingen dienen kann.

Ein integrierter Infrarot-Sensor kann dafür sorgen, dass Ereignisse im Sichtbereich der Kamera aufgezeichnet werden und wenn gewünscht begleitend dazu auch das LED-Licht aktiviert wird.

Für die Auswertung der Aufnahmen setzt Aqara auf lokale und durch KI unterstützte Erkennungsmechanismen, mit deren Hilfe das Gerät zwischen Menschen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden sowie abgelegte Pakete erkennen soll.

Ein integrierter eMMC-Speicher bietet knapp 7 GB Speicherplatz für die Aufnahmen. Optional lassen sich die Videoclips auch auf lokale Netzwerkspeicher oder die Aqara Cloud übertragen. Die Cloud-Speicherung kostet allerdings monatliche Gebühren und für unseren Geschmack wirbt Aqara inzwischen etwas zu aggressiv für diese Funktion. Generell lässt sich das Gerät aber in vollem Umfang ohne zusätzliche Kosten verwenden, auch der Zugriff auf das Live-Bild und die lokal gespeicherten Aufzeichnungen ist jederzeit möglich.

HomeKit-Kamera und Matter-Hub

Wer über ein iCloud+-Abo bei Apple verfügt, kann die Aufnahmen der Kamera auch über HomeKit Secure Video auf Apples Servern speichern. Unabhängig davon lässt sich die G5 Pro auch als gewöhnliche HomeKit-Kamera verwenden.

Auch die integrierte Matter-Bridge ist mit Apple Home kompatibel und kann verbundene Matter-Geräte an Apples Smarthome-System durchreichen. Der Kamera-Hub G5 Pro muss hierfür unabhängig von seiner Funktion als HomeKit-Kamera auch als Matter-Bridge in Apple Home registriert werden. Beide Optionen finden sich in den Einstellungen des Geräts in der Aqara-App.

Aqara bietet den Kamera-Hub G5 Pro in den Farbe Grau und Weiß zum Verkaufsstart über Amazon mit Rabatt an. Mit dem Gutscheincode EUG5PRO1 fällt der Preis an der Kasse auf 152,99 Euro für die WLAN-Version und 170 Euro für die Ethernet-Variante mit PoE.