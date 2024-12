Apple TV+ kündigt für Anfang Januar etwas Außergewöhnliches an

Apple hat für das erste Wochenende im neuen Jahr ein besonderes Event im Zusammenhang mit seinem Videodienst Apple TV+ angekündigt. Mit konkreten Hinweisen dazu, was wir am 4. und 5. Januar erwarten dürfen, gibt das Unternehmen jedoch nicht preis. Unter dem Titel „See for yourself“ wird lediglich dazu aufgefordert, sich die beiden Tage freizuhalten.

Die auf verschiedenen sozialen Netzwerken ausgespielte Kampagne generiert auf jeden Fall die gewünschte Aufmerksamkeit, zu hohe Erwartungen wollen wir damit aber nicht verbinden. Möglicherweise handelt es sich hierbei auch nur um eine Werbeaktion, von der bestehende Abonnenten ohnehin nicht profitieren. Beispielsweise wird darüber spekuliert, dass Apple den Zugriff an diesem Wochenende in vollem Umfang auch jenen Nutzern ermöglicht, die kein Abonnement für Apple TV+ laufen haben. Ein Benutzerkonto bei Apple würde dann bereits genügen.

Eine weniger spektakuläre Vermutung ist dagegen, dass Apple an diesem Wochenende einen ausführlichen Ausblick auf die für das Jahr 2025 geplanten neuen Filme und Serien für Apple TV+ gibt. Ähnliche Events gibt es auch von anderen Anbietern, beispielsweise die „Geeked Week“ von Netflix. Der Videodienst hat unter diesem Titel im vergangenen September eine einwöchige Veranstaltung durchgeführt, bei der unter anderem auf anstehende Neuzugänge in seinem Film-, Serien- und Spieleangebot hingewiesen wurde und man teils bislang unveröffentlichtes Videomaterial zu sehen bekam.

„Ein Tag, den du niemals vergessen wirst“

Ein Teil unserer Leser wird sich an dieser Stelle an eine Apple-Aktion erinnern, die inzwischen 14 Jahre zurückliegt. Apple hatte damals mit dem Slogan „Morgen ist ein ganz normaler Tag. Den du niemals vergessen wirst“ für eine anstehende „großartige Ankündigung von iTunes“ geworben.

Bereits damals gab es Gerüchte über den Start eines Streaming-Angebots von Apple, Apple Music wurde jedoch erst fünf Jahre später vorgestellt. Stattdessen wollte Apple mit dieser vielversprechenden Ankündigung einzig und allein darauf hinweisen, dass man die Alben der „Beatles“ fortan über iTunes kaufen kann.