Apple: Neuer Fokus auf Wachstum im Werbegeschäft

Apple verkauft Anzeigenplätze in der Nachrichtne-Applikation Apple News ab sofort direkt und löst damit die bisherige Vermarktung über Drittanbieter ab. Neue Werbeformate sollen den Umsatz steigern und auch den teilnehmenden Verlagen höhere Einnahmen bescheren.

Neue Anzeigenformate und Umsatzbeteiligung

Wie das Nachrichtenportal Axios exklusiv berichtet, plant Apple verschiedene neue Anzeigenformate wie Bannerwerbung, Videoanzeigen und Karussell-Ads einzuführen. Zusätzlich sollen Unternehmen thematisch ausgerichtete Feeds und Events wie die Met Gala sponsern können. Ein neues Bannerformat am oberen Rand der Apple-News-Startseite ist ebenfalls in Arbeit.

Verlage sollen weiterhin 100 Prozent der Einnahmen aus selbstverkauften Anzeigen behalten. Für Anzeigen, die Apple direkt verkauft, erhalten sie 70 Prozent der Einnahmen. Diese Änderungen sollen die teilnehemden Verlage dazu bewegen, mehr Inhalte über Apples Nachrichten-Plattform anzubieten.

Fokus auf Wachstum im Werbegeschäft

Der Schritt hin zum direkten Anzeigenverkauf ist laut Axios Teil einer breiter angelgeten Strategie Apples, das Werbegeschäft zukünftig stärker auszubauen. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten sein Team verstärkt und mit Taboola einen neuen Reseller für Apple News an Bord geholt. Gleichzeitig trennt sich Apple zum Jahresende von seinem bisherigen Partner NBCUniversal.

Hintergrund dieser Entwicklung sollen eher stagnierende Hardwareverkäufe sein, die Apple dazu bewegen, sich noch stärker auf den ohnehin schon stark wachsenden Services-Bereich zu konzentrieren. Werbung macht Schätzungen zufolge bereits 10 Prozent der jährlichen Service-Einnahmen des Unternehmens aus, die insgesamt bei rund 100 Milliarden US-Dollar liegen.

Durch die direkte Vermarktung von Anzeigenplätzen könnte Apple sowohl für Verlage als auch für Werbetreibende attraktiver werden. Zu sehen bekommen die Anzeigen vorerst ausschließlich Anwender in Märkten, in denen Apple News als eigenständige Anwendung bereits erhältlich ist. Dies ist derzeit in Australien, Großbritannien, Kanada und den Vereinigten Staaten der Fall.