Apple Music: „Tyler The Creator“ ist Apples Künstler des Jahres

Apple Music hat Tyler The Creator zum Künstler des Jahres 2025 erklärt. Der Musik-Streaming-Dienst würdigt damit die besondere Bedeutung, die der US Musiker im vergangenen Jahr für aktuelle Musik und Kultur hatte. Die Auswertung von Nutzungsdaten zeigt eine starke weltweite Nachfrage.

Zwischen November 2024 und Oktober 2025 wurden seine Songs über 4,5 Milliarden Minuten lang gehört.

Zwei unterschiedliche Albumkonzepte

Tyler veröffentlichte in dieser Zeit zwei Alben, die in unterschiedlichen musikalischen Bereichen angesiedelt sind und dennoch jeweils ein großes Publikum erreichten. Sein Jahresauftakt wurde von einer internationalen Tour begleitet, die das zuvor erschienene Album Chromakopia in den Mittelpunkt stellte. Dieses Album erreichte auf Apple Music neue Spitzenwerte bei den Abrufzahlen.

Mitten in der laufenden Tour entstand zusätzlich das Album Don’t Tap The Glass. Die Produktion fällt deutlich kompakter aus und konzentriert sich stärker auf klassisch gehaltenen Rap. Die Veröffentlichung führte unmittelbar zu Spitzenpositionen in mehr als fünfzig Ländern auf Apple Music. Die Kombination aus zwei sehr unterschiedlich angelegten Projekten zeigt laut Apple, wie breit Tyler The Creator seine musikalischen Ideen innerhalb eines Jahres ausgestaltet hat. Parallel dazu trat er bei mehreren großen Festivals auf, darunter Governors Ball, Lollapalooza, Outside Lands und Osheaga. Im Herbst folgt zudem die elfte Ausgabe des von ihm mitgegründeten Festivals „Camp Flog Gnaw“ in Los Angeles.

Auszeichnungen und Ausblick

Seine künstlerische Arbeit bleibt dabei nicht auf Musik beschränkt: Tyler wird noch in diesem Jahr in einem Kinofilm mitwirken, der unter der Regie von Josh Safdie entstanden ist. Darüber hinaus erhielt er mehrere Grammy Nominierungen für beide aktuellen Alben. Apple Music überreicht zum Titel Künstler des Jahres einen eigenen Award, der aus Glas, Aluminium und einem Siliziumchip gefertigt wird.