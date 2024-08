Anker Zolo Powerbank jetzt auch mit zwei fest installierten Kabeln

Wenn wir in Zukunft von der Anker Zolo Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität reden, müssen wir dazusagen, ob wir die Variante mit einem oder mit zwei Kabeln meinen. Anker bietet den Zusatzakku jetzt auch in einer Version an, die neben einem USB-C-Kabel auch ein Kabel mit Lightning-Stecker fest integriert hat.

Die Zolo Powerbank 20.000 mAh mit Dual-Kabel wird als Neuerscheinung mit einem Preis von 45,99 Euro bei Amazon gelistet. Das Standardmodell mit einem Kabel ist mit 34,99 Euro ein ganzes Stück günstiger, dieser Preis lässt sich momentan per Rabattgutschein sogar auf 29,74 Euro reduzieren.

Über die Vor- und Nachteile von festinstallierten Kabeln bei Powerbanks haben wir uns erst kürzlich ausgelassen. Letztendlich hängt hier alles vom Nutzer und dessen Nutzungsgewohnheiten ab. Wobei wir annehmen, dass die nur mit einem USB-C-Kabel ausgestattete, bislang erhältliche Variante deutlich mehr Käufer findet als das sehr auf eine Nische ausgelegte neue Dual-Modell.

Kann Mobilgeräte und Notebooks laden

Fassen wir die Leistungsdaten nochmal zusammen: Die fest integrierten Kabel sind aus strapazierfähigen Nylonmaterial geflochten und werden bei Nichtbenutzung in einer passenden Aussparung im Gehäuse verankert. Dort sitzen sie dann auch derart fest, dass man sie als Tragegriff für den Akku verwenden kann.

Unabhängig von den fest installierten Kabeln ist der Akku auch mit Anschlussplätzen für USB-C und USB-A ausgestattet. Über die USB-C-Buchse kann die Powerbank ebenso wie über das fest angebrachte USB-C-Kabel zudem auch aufgeladen werden.

Mit seiner Kapazität von 20.000 mAk kann der Akku ein iPhone 15 rund viermal komplett laden. Die maximale Leistungsabgabe liegt dabei bei 30 Watt, somit wird auch die Schnellladefunktion beim iPhone oder bei Android-Telefonen unterstützt. Schließt man mehrere Geräte gleichzeitig an, so verteilen sich die 30 Watt auf die bis zu vier verbundenen Abnehmer.