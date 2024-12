Amazon Kindle Scribe 2024 startet: Neue Features auch für 1. Generation

Die zweite Generation des Amazon Kindle Scribe geht heute offiziell in den Verkauf und beerbt den im Jahr 2022 erstmals vorgestellten E-Reader mit zusätzlicher Notizbuchfunktion. Für bestehende Nutzer des ersten Modells stellt sich die nachvollziehbare Frage, ob sich ein Wechsel auf das neue Flaggschiff lohnt.

Ist mit der vorhandenen Hardware noch alles in Ordnung, dann empfehlen wir vorerst, den Ball flachzuhalten. So soll auch die erste Generation des Kindle Scribe mehrere der wesentlichen Funktionen des neuen Modells erhalten und per Software-Update unter anderem um die neue Active-Canvas-Funktion ergänzt werden.

„Active Canvas” kommt per Update

Active Canvas ermöglicht es Nutzern des Kindle Scribe erstmals, Notizen direkt auf einer Buchseite zu erstellen. Die neue Funktion erlaubt es, Anmerkungen direkt auf den Text zu schreiben, wobei der Buchinhalt um die Notiz herum angepasst wird.

Die Verbindung zwischen Notiz und Buchtext bleibt erhalten, selbst wenn Änderungen an Schriftgröße, Stil oder Layout vorgenommen werden. So bleiben alle Markierungen im passenden Kontext und an der richtigen Stelle.

Vorgestellt als neues Feature der zweiten Kindle-Scribe-Generation wird das Notiz-Update demnächst auch in einer Software-Aktualisierung unter den Geräten der ersten Generation verteilt.

Kindle Scribe 2024 startet heute

Wer noch kein Kindle Scribe besitzt, darf den heutigen Verkaufsstart zum Anlass nehmen, sich durch die Produktseite des 419 Euro teuren Modells zu scrollen, das wahlweise in Anthrazit oder Jadegrün Metallic angeboten wird.

Das Display des neuen Kindle Scribe ist nun in einen weißen Rahmen eingefasst und bewirbt eine angenehme, papierähnliche Textur, die Schreiben wie auf Papier ermöglichen soll.

Zusätzlich soll eine KI-gestützte Zusammenfassungsfunktion Einzug halten. Laut Amazon werde diese Technologie handschriftliche Notizen automatisch in übersichtliche Stichpunkte umwandeln und auf Wunsch auch direkt in Text umwandeln, die direkt aus der Notizbuchansicht heraus geteilt werden können. Hier bleibt abzuwarten, wann das Feature in vollem Umfang auch in Deutschland erhältlich sein wird.

Eine weitere angekündigte Funktion, „Extended Margin“, soll es Nutzern erlauben, Notizen im Seitenrandbereich des Displays zu erstellen. Diese Notizen könnten später ein- oder ausgeblendet werden.

Sowohl die KI-Zusammenfassungen als auch die Extended Margins sollen ab Anfang 2025 auch das erste Kindle Scribe erreichen. Derzeit noch exklusiv der neuen Generation vorbehalten bleibt der überarbeitete Premium-Eingabestift. Dieser ist so gestaltet, dass er in Gewicht und Balance einem herkömmlichen Stift ähnelt. Neu ist zudem ein weicher Radierer, der das Korrigieren von Notizen komfortabler machen soll.