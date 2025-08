Amazon: Anzeigengeschäft wächst 23%, Werbung in Alexa+ geplant

Amazon hat im zweiten Quartal 2025 (PDF-Download) sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zugelegt. Gleichzeitig treibt das Unternehmen die Entwicklung seiner neuen KI-Sprachassistenz Alexa+ voran und prüft neue Möglichkeiten zur Integration von Werbung.

Umsatzsteigerungen in allen Bereichen

Der Umsatz von Amazon stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 167,7 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Cloud-Geschäft mit Amazon Web Services (AWS), das ein Umsatzplus von 17,5 Prozent auf 30,9 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Amazons Werbesparte freute sich im Jahresvergleich sogar über ein Umsatzplus von satten 23 Prozent. Der operative Gewinn stieg auf 19,2 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn lag bei 18,2 Milliarden US-Dollar.

Neben den finanziellen Kennzahlen hebt Amazon auch strategische Fortschritte hervor. Das Unternehmen erweitert seine Logistikangebote für Same-Day- und Next-Day-Lieferungen in kleineren Städten und investiert in neue Cloud-Infrastruktur. Gleichzeitig baut Amazon das Angebot generativer KI-Funktionen in AWS aus. Dazu gehören Werkzeuge zur Agentenerstellung sowie neue Modelle wie Claude 4.

Werbeeinbindung in Alexa+ geplant

Parallel zur Bekanntgabe der Quartalszahlen deutete Amazon-CEO Andy Jassy an, künftig personalisierte Werbung in Alexa+-Gespräche einbinden zu wollen. Die neue Version der Sprachassistentin basiert auf generativer KI und erlaubt längere, natürlichere Dialoge. Dies biete laut Jassy eine Grundlage für Werbeformate, die Nutzer bei der Produktsuche unterstützen sollen. Konkrete Formate sind jedoch noch nicht bekannt.

Alexa+ steht Prime-Mitgliedern ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Wer kein Prime-Abo hat, kann die Assistentin für monatlich 20 US-Dollar nutzen. Denkbar sei künftig auch ein werbefreies Bezahlmodell. Amazon setzt große Erwartungen in die Weiterentwicklung der Plattform, kämpft laut Berichten jedoch mit Verzögerungen bei der Umsetzung komplexer Funktionen. Auch datenschutzrechtliche Fragen und die Gefahr fehlerhafter Produktempfehlungen durch die KI müssen vor einer umfassenden Werbeintegration geklärt werden.