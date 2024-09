Aktionen für Stream und Store: 50% auf waipu, 10% auf Apple-Guthaben

Zwei frisch angelaufene Rabattaktionen bieten euch derzeit die Möglichkeit, beim Kauf von Apple-Guthaben und beim Abo des TV-Streaming-Anbieters waipu.tv zu sparen. Während der Lebensmittel-Discounter NETTO güntigeres Apple-Guthaben offeriert, feiert der IPTV-Dienst waipu.tv sein achtjähriges Bestehen mit erheblichen Preisnachlässen auf seine Pakete. Die NETTO-Aktion läuft noch bis zum Ende der Woche, die waipu.tv-Aktion bis zum Ende des Monats.

Netto: 10 Prozent auf Apple-Guthaben

Bei NETTO Marken-Discount können Kunden bis zum 14. September beim Kauf von Apple-Geschenkkarten 10 Prozent des Kaufwertes als Netto-Gutschein zurückerhalten. Die Aktion gilt für Karten mit einem Wert von 10 bis 250 Euro. Dabei wichtig zu wissen: Das Apple-Guthaben lässt sich sowohl für den Kauf digitaler Inhalte als auch physische Apple-Produkte einsetzen. Nutzer können erworbenes Guthaben also nicht nur im App Store für Apps, Filme oder Musik ausgeben, sondern auch für den Kauf von Apple-Hardware und Zubehör.

Der Rabatt wird nicht direkt beim Kauf an der Kasse abgezogen, sondern in Form eines Netto-Gutscheins ausgegeben, der beim nächsten Einkauf in einer Netto-Filiale eingelöst werden kann. Eine Aktion also, von der am ehesten regelmäßige NETTO-Kunden profitieren. Es sieht so aus, als würde die Aktion in allen NETTO-Filialen Deutschlands gelten, es schadet jedoch nicht vor dem Kauf in der jeweiligen Filiale nachzufragen.

waipu.tv: Rabattaktionen zum Jahrestag

Zum achtjährigen Jubiläum bietet der IPTV-Dienst waipu.tv eine Reihe von Rabattaktionen an, die noch bis zum Monatsende laufen. Neukunden sowie Bestandskunden, die aktuell kein aktives Paket besitzen, erhalten für zwölf Monate einen Rabatt von 50 Prozent auf die beliebtesten waipu.tv-Pakete. Dazu gehören unter anderem das Comfort-Paket mit über 200 Sendern sowie das Perfect Plus-Paket mit über 280 Sender. Außerdem können Kunden das Perfect Plus-Paket in Kombination mit Netflix zu einem reduzierten Preis erwerben.

Für Sportfans bietet waipu.tv eine spezielle Aktion in Zusammenarbeit mit WOW an. Das Perfect Plus mit WOW Live-Sport Bundle ist für kurze Zeit für 29,99 Euro im Monat erhältlich, anstelle des regulären Preises von 39,99 Euro. Zudem gibt es ein Jahr waipu.tv kostenlos dazu. Das Angebot richtet sich besonders an diejenigen, die Live-Sport-Übertragungen schätzen und gleichzeitig das IPTV-Angebot von waipu.tv testen möchten.