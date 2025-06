ADAC Powerstation-Test: 8 portable Stromspeicher im Vergleich

Der Markt für Powerstations hat sich über die vergangenen Jahre hinweg enorm entwickelt. Mittlerweile finden sich hier Modelle in allen Leistungsklassen, von der Handtaschengröße bis hin zu Modellen, die man ohne Sackkarre kaum noch bewegen kann. Zumindest ursprünglich ging es hier aber im Wesentlichen darum, eine unabhängige Stromquelle zu bieten, die sich möglichst flexibel verwenden und zudem gut transportieren lässt.

Diesen Ansatz hat auch der vom ADAC veröffentlichte Powerstation-Test im Fokus, der acht verschiedene Modelle nach Faktoren wie Handhabung, Funktion, Ausstattung und Sicherheit beurteilt.

Bilder: ADAC

Als bestes Gerät hat der ADAC die Bluetti AC180P bewertet. Mit einer Gesamtnote von 2,0 lag sie knapp vor der Ecoflow Delta 3 Plus, die mit einer Note von 2,1 abgeschnitten hat. Die Bluetti-Station ist mit einer Preisempfehlung von 1.499 Euro zugleich aber auch das teuerste Modell im Testfeld. Ein direkter Preisvergleich ist jedoch nicht sinnvoll, weil die getesteten Modelle teils deutliche Leistungsunterschiede haben. Das Modell von Bluetti hat mit seinen 1.440 Wh fast die doppelte Kapazität der mit einer Gesamtnote von 2,5 auf dem vierten Platz liegenden Anker Solix C800 Plus.

Die Bluetti bietet nach Ansicht des ADAC ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Speicherkapazität, Größe und Gewicht. Das Gerät habe vor allem in der Handhabung überzeugt, kritisch beurteilt wurde jedoch der Geräuschpegel des Lüfters im Betrieb.

Sicherheitskritische Funktion sorgt für Abwertung

Am schlechtesten haben die Ective BlackBox 10 und die Jackery Explorer 1000 v2 mit einer Gesamtnote von jeweils 5,0 abgeschnitten. Beide Produkte wiesen laut ADAC erhebliche Mängel im Bereich der Produktsicherheit auf. Die Kritik ist sicherlich berechtigt, allerdings sollte an dieser Stelle erwähnt werden, was den Ausschlag für diese Abwertung gegeben hat. So hält der ADAC die gleichzeitige Nutzung der Ladeanschlüsse für Auto und Solarpanel ür problematisch, weil dadurch Überspannungen drohen, die potenziell Schäden am Fahrzeug verursachen können. Der Automobilklub kritisiert, dass auf diese Gefahr weder auf den Geräten noch in den Bedienungsanleitungen hingewiesen werde.