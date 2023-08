30 Tage 30 Filme: Der September bei Paramount+

Mit „Das Gold“ (ab 14. September) bietet Paramount+ zudem eine neue Miniserie mit sechs Folgen an, die im Herbst 1983 spielt und den damaligen Überfall von sechs bewaffneten Personen auf ein Sicherheitsdepot nacherzählt, in dem zufällig auch Goldbarren im Wert von 26 Millionen Pfund gelagert wurden.

Was die von Paramount+ herausgearbeiteten Serien-Highlights im kommenden Monat angeht, gibt es vor allem bekannte Kost. Die Animationsserie „Star Trek: Lower Decks“ (ab 7. September) fährt ihre vierte Staffel auf, „Drag Race Germany“ (ab 5. September) adaptiert das in den Vereinigten Staaten populäre Format „RuPaul’s Drag Race“ für ein deutschsprachiges Publikum und mit „Rubble & Crew“ (ab 8. September) landet ein Spin-Off der beliebten Kinder-Serie „PAW Patrol“ auf den Bildschirmen zahlender Abonnenten.

