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Zwölf Terabyte Spielegeschichte

12-TB-Steam-Leak: Fans graben „Half-Life 2: Episode 3“ aus
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Ein mehr als zwölf Terabyte großes Archiv aus den Anfangsjahren von Steam sorgt derzeit für reichlich Beschäftigung bei Spielehistorikern und Dataminern. Die Dateien reichen ungefähr von 2003 bis 2013 und enthalten neben regulären Spielversionen auch Beta-Builds, Prototypen und Inhalte, die es nie in fertige Spiele geschafft haben.

Portal 2 Screenshot

Derzeit gibt es neben den GTA-VI-Leaks einen weiteren umfangreichen Leak. Das Archiv stammt offenbar aus Valves früherer Steam2-Infrastruktur, die 2013 durch SteamPipe ersetzt wurde. Tausende sogenannte Depots sind enthalten – also Datenpakete, mit denen Steam Spiele, Sprachversionen, Serverdateien und andere Inhalte verteilt hat.

Episode 3: Erwartungen besser bremsen

Besonders groß ist erwartungsgemäß das Interesse an „Half-Life 2: Episode 3“. Die nie veröffentlichte Fortsetzung von Episode Two gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den großen unerfüllten Versprechen der Spielebranche.

Tatsächlich wurden im Archiv Dateien gefunden, die mit dem eingestellten Projekt in Verbindung stehen. Dazu gehört ein als „Weaponizer“ bezeichnetes Waffenmodell, das bereits aus früheren Einblicken in Valves Entwicklung bekannt war. Eine vollständige oder gar spielbare Version von Episode 3 wurde bislang jedoch nicht entdeckt. Hinweise auf ein aktuelles „Half-Life 3“ liefert der Leak ebenfalls nicht.

Portal 2 liefert besonders viele Fundstücke

Weitaus ergiebiger scheint das Material zu „Portal 2“ zu sein. Aufgetaucht sind alternative Intros, verworfene Dialoge und frühe Spielmechaniken. Dazu kommen Inhalte aus „F-Stop“, einem eingestellten Projekt aus dem Portal-Universum, das ursprünglich auf einer Kamera-Mechanik basieren sollte.

Halflife Alyx 11A

Auch frühe Versionen von „Left 4 Dead“, „Counter-Strike: Global Offensive“ und zahlreichen Spielen anderer Hersteller befinden sich im Archiv. Genannt werden unter anderem „Call of Duty“, „Resident Evil“, „Mirror’s Edge“, „Batman: Arkham Asylum“ und „Dragon Age: Origins“. Da bislang nur ein Bruchteil der zwölf Terabyte ausgewertet ist, dürften in den kommenden Tagen weitere Fundstücke auftauchen.

Offenbar kein klassischer Hackerangriff

Nach Angaben des Valve-Beobachters Gabe Follower wurden die Daten nicht durch einen klassischen Einbruch in Valves Systeme erbeutet. Stattdessen sollen Teile der alten Steam2-Infrastruktur über einen öffentlich erreichbaren und nicht geschützten Endpunkt zugänglich gewesen sein. Valve hat diese Darstellung bislang nicht offiziell bestätigt.

Der Leak enthält nach bisherigem Kenntnisstand vor allem historische Spieldaten und sollte nicht mit einem aktuellen Einbruch in Steam-Konten oder Kundendaten verwechselt werden. Für die betroffenen Entwickler ist die Veröffentlichung unveröffentlichter Builds und interner Entwicklungsdateien dennoch alles andere als erfreulich.

Für Valve kommt das Thema in einer Phase, in der Steam ohnehin wieder stärker im Rampenlicht steht. Mit Steam Machine, neuem Steam Controller und VR-Hardware baut das Unternehmen sein eigenes Geräteangebot deutlich aus. Auch auf dem Mac hat sich zuletzt einiges getan: Der Steam-Client läuft inzwischen nativ auf Apple-Prozessoren.
31. Aug. 2026 um 16:08 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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