100-Watt-Netzteil von INIU inklusive Kabel auf 25 Euro reduziert

Der Anbieter INIU hat sein USB-C-Netzteil mit 100 Watt Leistung im Preis reduziert. Wenn alles klappt, bezahlt ihr dafür bei Amazon lediglich 25,48 Euro und bekommt gleich noch ein passendes Ladekabel mit dazu.

Wir müssen einleitend aber erstmal auf den Sonderpreis an sich eingehen. Eigentlich wurde der Preis für das Netzteil nämlich nur von 39,99 Euro auf 29,98 Euro gesenkt. Ein zusätzlich auf der Produktseite verfügbarer Rabattcoupon bringt jedoch weitere 15 Prozent Ersparnis, sodass am Ende nur noch die 25 Euro auf der Rechnung stehen.

Probleme machen zumindest bei uns jedoch die Versandkosten für das Produkt. Für Prime-Abonnenten sollte die Lieferung eigentlich kostenlos sein, uns werden hier jedoch an der Kasse 3,99 Euro angezeigt, es sei denn, wir wechseln auf „Abholung in der Nähe“. Passt hier also auf, bevor ihr tatsächlich auf den Kaufknopf drückt.

Deutlich kleiner und günstiger als das Apple-Pendant

Das Netzteil selbst kommt in der klassischen auch von Apple und anderen Herstellern Optik, ist allerdings nicht in Weiß, sondern nahezu komplett in Schwarz gehalten und hält neben zwei USB-C-Anschlüssen auch eine Buchse für USB-A bereit.

Beim Anschluss eines einzelnen Geräts liefern die beiden USB-C-Anschlüsse jeweils bis zu 100 Watt, die Leistung der USB-A-Buchse ist auf maximal 22,5 Watt begrenzt. Bei Verbindung mehrerer Geräte wird die Gesamtleistung entsprechend aufgeteilt, wobei sich die maximale Wattzahl der USB-C-Anschlüsse auf 70 Watt reduziert, sobald man die USB-A-Buchse verwendet.

Mit seiner Größe von 6,75 × 3,10 × 6,95 Zentimetern ist das 100-Watt-Ladegerät von INIU trotz seiner zusätzlichen Anschlüsse deutlich kleiner als das vergleichbare 96-Watt-Ladegerät von Apple und kostet zudem nur ein Drittel davon. Das quasi als Bonus mitgelieferte Kabel kommt im geflochtenen Nylonmantel und unterstützt dem Hersteller zufolge das Laden von Geräten mit bis zu 100 Watt.