Zelda: Ocarina of Time – Switch-2-Remake überzeugt in ersten Tests

Seit gestern liegen die ersten Tests zu „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ für die Switch 2 vor. Auf Metacritic hat der Titel einen Metascore von 96 Punkten auf Basis von 84 Reviews erhalten. Gelobt werden vor allem die neue Präsentation und die modernisierte Bedienung.

Die zur Zelda-Jubiläums-Direct ausführlich vorgestellte Neuauflage baut das N64-Abenteuer von 1998 für die neue Konsole neu auf. Geschichte und Dungeon-Struktur bleiben dabei eng am Original.

Viel Lob für Grafik, Musik und Bedienung

GamePro vergibt 92 von 100 Punkten und hebt insbesondere Grafik, Soundtrack, Komfortverbesserungen und die weiterhin starken Dungeons hervor. Nintendo Life kommt auf 9 von 10 Punkten und lobt ebenfalls die erneuerte Präsentation sowie die überarbeitete Steuerung.

Zu den Änderungen gehören eine frei bewegliche Kamera, Springen per Knopfdruck und eine schnellere Auswahl der Ausrüstung. Der Soundtrack wurde orchestral neu eingespielt, wichtige Zwischensequenzen sind jetzt vertont. Okarina-Melodien kannst du außerdem über das Mikrofon der Switch 2 summen.

Bekanntes Abenteuer mit kleinen Schwächen

Gerade für Kenner bleibt allerdings vieles vertraut. Nintendo Life bemängelt die geringe Herausforderung und den fehlenden Master-Quest-Modus mit veränderten Dungeons. Hinzu kommen gelegentliches Bildflimmern und eine weichere Darstellung im Handheldbetrieb. Auch GamePro kritisiert die fehlende Kantenglättung.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Spielstände: Pro Nutzerprofil steht nur ein manueller Speicherplatz zur Verfügung, ergänzt durch mehrere automatische Sicherungen. Für einen weiteren unabhängigen Durchlauf benötigst du entsprechend ein zusätzliches Profil.

Ab heute für Nintendo Switch 2

Nintendo hat das Remake heute exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht. Die physische Standardausgabe kannst du bei Amazon vorbestellen.

Produkthinweis