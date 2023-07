Zattoo: Drei neue FAST-Sender erweitern Angebot auf 14 Kanäle

Das Akronym FAST kürzt die englischsprachige Beschreibung „Free ad-supported streaming television“ ab und beschreibt kostenlose Streaming-Sender, die vorwiegend über Werbeeinblendungen finanziert werden.

Neben ganzen Streaming-Angeboten wie FreeVee oder Pluto TV die als FAST-Anbieter aufgestellt sind, bieten viele Video-Streaming-Dienste auch einzelne FAST-Kanäle an. Der TV-Streaming-Dienst Zattoo ist einer dieser Anbieter.

Jetzt 14 unterschiedliche FAST-Kanäle

So informiert Zattoo heute über den Ausbau der vorhandenen FAST-Kanäle und gliedert die drei Sender Heimatkino, Fabella und TemporaTV in das bestehende Angebot ein. Insgesamt bietet Zattoo damit nun 14 unterschiedliche FAST-Kanäle an, die gänzlich kostenfrei verfügbar sind, linear ausgestrahlt werden und auf regelmäßige Reklame-Unterbrechungen setzen.

Heimatkino : Ein Kanal der laut Zattoo auf volkstümliche, emotionale und klassische Unterhaltungsinhalte aus „fast 100 Jahren deutscher Filmgeschichte“ setzt.

: Ein Kanal der laut Zattoo auf volkstümliche, emotionale und klassische Unterhaltungsinhalte aus „fast 100 Jahren deutscher Filmgeschichte“ setzt. Fabella : Der Fabella-Kanal soll Herzschmerz bieten. Hier laufen emotionale Dramen, Liebesfilme, Komödien und Spielfilme.

: Der Fabella-Kanal soll Herzschmerz bieten. Hier laufen emotionale Dramen, Liebesfilme, Komödien und Spielfilme. TemporaTV ist ein neuer Doku-Kanal der sich auf Dokumentationen und Reportagen konzentriert und ein breites Themenspektrum abdecken will.

Wie die anderen FAST-Kanäle des Anbieters lassen sich auch die Neuzugänge sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz empfangen und können nicht nur pausiert, sondern für einzelne Sendungen und Inhalte auch erneut gestartet werden,

Die drei neuen Sender sind ab sofort in der allgemeinen Senderübersicht verfügbar und können bei Gefallen in die persönliche Senderliste aufgenommene werden.

Unter anderem stehen auf Zattoo die FAST-Kanäle Netzkino, Beauty TV, wedo big stories, wedo movies, World of Freesports, Starke Frauen und Filmgold zur Auswahl.