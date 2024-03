Zahlreiche Apple-Neuheiten bis April

Die kommenden Wochen dürften uns eine ganze Reihe von Apple-Neuigkeiten bescheren. Von der Freigabe der Updates auf macOS 14.4 und iOS 17.4 abgesehen stehen zahlreiche neue Produkte auf dem Plan.

Über das anstehende iPhone SE 4 haben wir eben erst berichtet. Apple dürfte über die kommenden Wochen hinweg aber auch interessante Neuerungen rund um den Mac und das iPad präsentieren. Allem voran warten wir ja auf eine längst anstehende Überarbeitung des iPad Pro und neue Modelle des iPad Air. Letzteres soll künftig nicht nur wie bislang mit 10,9 Zoll, sondern auch mit 12,9 Zoll Bildschirmgröße erhältlich sein.

Auf Mac-Seite werden neue, mit Apples aktuellem M3-Prozessor ausgestattete Modelle des MacBook Air mit 13 Zoll und 15 Zoll Bildschirmgröße erwartet. Dem für Bloomberg schreibenden Apple-Kenner Mark Gurman zufolge sind sowohl die neuen MacBooks als auch die kommenden iPad-Modelle schon in die Serienproduktion gegangen und Apple bereitet bereits die Vorstellung der neuen Geräte vor.

Allerdings sei in diesem Zusammenhang kein besonderes Event geplant, vielmehr wolle es Apple dabei belassen, die Geräte in Verbindung mit Pressemitteilungen und Videos zur Produkteinführung „still“ auf der hauseigenen Webseite bereitzustellen.

Wann dies soweit ist bleibt abzuwarten. Angeblich plant Apple bereits für diese Woche die Ankündigung neuer Produkte. Das Apple-Blog MacRumors beruft sich diesbezüglich auf eine verlässliche Quelle, Gurman hält allerdings dagegen, dass es sich hierbei eher um eine kleinere Sache, beispielsweise Zubehör, handelt dürfte. Eine größere Ankündigung sei für die kommende Woche geplant, zudem plane Apple die Veröffentlichung der neuen MacBook- und iPad-Modelle eher für Ende März oder Anfang April.

A few additional points: retail stores are low on MacBook Airs and iPad Pros; Stores are planning a minor refresh for this week (I think it's a new accessory rather than a new product); Stores are planning a larger refresh early next week (which sounds more product-related). https://t.co/kUkeYjT4rK

— Mark Gurman (@markgurman) March 4, 2024