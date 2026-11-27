In den vergangenen Tagen erreichen uns wieder vermehrt Leserberichte über Einschränkungen bei der Nutzung von YouTube mit aktivierten Werbeblockern. Offenbar geht Googles Videoplattform erneut konsequenter gegen entsprechende Browser-Erweiterungen vor. Parallel entstehen weitere Projekte, die Werbeunterbrechungen mit anderen technischen Mitteln umgehen wollen.

Wieder häufiger zu sehen: YouTubes Werbeblocker-Blocker

Einen solchen Ansatz verfolgt die quelloffene Browser-Erweiterung YouTube Ad Punisher. Statt die Auslieferung von Werbeanzeigen zu unterbinden, lädt die Erweiterung die jeweilige Videoseite automatisch neu, sobald eine Werbeeinblendung erkannt wird.

Der Entwickler macht sich dabei den Umstand zunutze, dass YouTube bei jedem erneuten Seitenaufruf darüber entscheidet, ob Werbung ausgespielt wird. Seinen Beobachtungen zufolge reichen häufig bereits ein bis zwei Ladevorgänge aus, um zur eigentlichen Videowiedergabe zurückzukehren.

Wiedergabeposition bleibt erhalten

Damit Zuschauer bei einer Werbeunterbrechung nicht wieder am Anfang des Videos landen, speichert die Erweiterung vor dem Neuladen die aktuelle Wiedergabeposition und übergibt diese beim erneuten Seitenaufruf. Auch für den Fall wiederholter Werbeeinblendungen sieht das Projekt alternative Vorgehensweisen vor.

Blockiert nicht: Der YouTube Ad Punischer

Darüber hinaus führt die Erweiterung eine lokale Statistik über erkannte Werbespots. Diese erfasst unter anderem die Namen der Werbetreibenden, die Dauer der Anzeigen sowie die Titel der unterbrochenen Videos. Die gesammelten Informationen lassen sich als CSV- oder JSON-Datei exportieren.

YouTube Ad Punisher steht unter der MIT-Lizenz zur Verfügung und lässt sich manuell in Chrome, Brave, Edge und Opera installieren. Für Apples Safari-Browser bietet der Entwickler bislang lediglich eine experimentelle Lösung unter Zuhilfenahme von AppleScript an.

Werbung beschleunigen statt blockieren

Auch der bereits Ende 2023 von uns vorgestellte Ad Accelerator bietet weiterhin einen alternativen Umgang mit YouTube-Werbung. Die Erweiterung schaltet Werbespots stumm, spielt diese mit zehnfacher Geschwindigkeit ab und betätigt anschließend automatisch die Schaltfläche zum Überspringen der Anzeige.

Auch eine Lösung: Werbung einfach vorspulen

Auf Apple-Geräten stehen mit Anwendungen wie Smart Tube BDP zudem eigenständige YouTube-Oberflächen zur Verfügung, die auf Werbeunterbrechungen verzichten.

Google selbst hat unterdessen im Juni die deutschen Premium-Preise angehoben. Das reguläre Einzelabo kostet inzwischen 14,99 Euro monatlich, für das weitgehend werbefreie Premium Lite werden 7,99 Euro fällig.