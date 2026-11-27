Browser-Erweiterung mit Reload-Funktion
YouTube und die Werbung: Neuladen statt Blockieren
In den vergangenen Tagen erreichen uns wieder vermehrt Leserberichte über Einschränkungen bei der Nutzung von YouTube mit aktivierten Werbeblockern. Offenbar geht Googles Videoplattform erneut konsequenter gegen entsprechende Browser-Erweiterungen vor. Parallel entstehen weitere Projekte, die Werbeunterbrechungen mit anderen technischen Mitteln umgehen wollen.
Wieder häufiger zu sehen: YouTubes Werbeblocker-Blocker
Einen solchen Ansatz verfolgt die quelloffene Browser-Erweiterung YouTube Ad Punisher. Statt die Auslieferung von Werbeanzeigen zu unterbinden, lädt die Erweiterung die jeweilige Videoseite automatisch neu, sobald eine Werbeeinblendung erkannt wird.
Der Entwickler macht sich dabei den Umstand zunutze, dass YouTube bei jedem erneuten Seitenaufruf darüber entscheidet, ob Werbung ausgespielt wird. Seinen Beobachtungen zufolge reichen häufig bereits ein bis zwei Ladevorgänge aus, um zur eigentlichen Videowiedergabe zurückzukehren.
Wiedergabeposition bleibt erhalten
Damit Zuschauer bei einer Werbeunterbrechung nicht wieder am Anfang des Videos landen, speichert die Erweiterung vor dem Neuladen die aktuelle Wiedergabeposition und übergibt diese beim erneuten Seitenaufruf. Auch für den Fall wiederholter Werbeeinblendungen sieht das Projekt alternative Vorgehensweisen vor.
Blockiert nicht: Der YouTube Ad Punischer
Darüber hinaus führt die Erweiterung eine lokale Statistik über erkannte Werbespots. Diese erfasst unter anderem die Namen der Werbetreibenden, die Dauer der Anzeigen sowie die Titel der unterbrochenen Videos. Die gesammelten Informationen lassen sich als CSV- oder JSON-Datei exportieren.
YouTube Ad Punisher steht unter der MIT-Lizenz zur Verfügung und lässt sich manuell in Chrome, Brave, Edge und Opera installieren. Für Apples Safari-Browser bietet der Entwickler bislang lediglich eine experimentelle Lösung unter Zuhilfenahme von AppleScript an.
Werbung beschleunigen statt blockieren
Auch der bereits Ende 2023 von uns vorgestellte Ad Accelerator bietet weiterhin einen alternativen Umgang mit YouTube-Werbung. Die Erweiterung schaltet Werbespots stumm, spielt diese mit zehnfacher Geschwindigkeit ab und betätigt anschließend automatisch die Schaltfläche zum Überspringen der Anzeige.
Auch eine Lösung: Werbung einfach vorspulen
Auf Apple-Geräten stehen mit Anwendungen wie Smart Tube BDP zudem eigenständige YouTube-Oberflächen zur Verfügung, die auf Werbeunterbrechungen verzichten.
Google selbst hat unterdessen im Juni die deutschen Premium-Preise angehoben. Das reguläre Einzelabo kostet inzwischen 14,99 Euro monatlich, für das weitgehend werbefreie Premium Lite werden 7,99 Euro fällig.
Einfach VPN Albanien oder dnsforge.de nutzen. Alles werbefrei.
dnsforge.de (und andere DNS-Server) bringen bei YouTube nichts.
Im Browser auf jeden Fall
Gott ist das langweilig… die Adblocker sind halt fixer und bessern einfach mach und spätestens wenn man mit Brave YouTube geht, lacht man den Laden einfach nur noch aus!
Anstatt sinnlos den Kampf zu verlieren , sollten die Knalltüten sich mal überlegen, ob es nicht besser kommt, ein werbefreies Abo für 1,99€ zu machen, das rein die Werbung entfernt.
Ich benötige kein schlechtes YouTube Music oder anderen quatsch und für den Preis, lasse ich es mir eingehen. Aber deutlich über 10€ pro Monat dafür verlangen, wo ich bei anderen Plattformen, richtig gute Filme und Serien schauen kann, ist halt mehr als übertrieben und ein absoluter Griff ins Klo. Wer das Bezahlt, dem ist nicht mehr zu helfen.
Werde mir nun demnächst einen Linuxserver zuhause mit VON hinstellen. Über diesen leite ich dann alle Verbindungen um und der wird mir alle Werbe IP Server dann raus filtern. So brauche ich keine Abblocker mehr, der Browser ist egal und selbst am iPhone wird dann alles gefiltert…
Welche vergleichbar Erweiterung, wie YouTube Ad Punisher oder Ad Accelerator,gibt es für Firefox?
Eyeballs on products – and an arms race to them
Ich frag mich ja, ob es für die Werbebranche nicht sinnvoller wäre, Werbung zu produzieren und so auszuspielen, dass mensch sie „gerne“ konsumiert.
Bin jetzt kein Experte, aber z.B. Productplacement ist sicher auch etwas schmutzig, aber das iPhone oder MacBook in Slow Horses stört (mich) kaum.