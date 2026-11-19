Mit StitchPrint hat xTool auf der Fachmesse Formnext 2026 eine neue Softwarelösung vorgestellt, die klassische Stickerei mit digitalem Farbdruck verbindet. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie ungewöhnlich: Statt ein Motiv mit zahlreichen unterschiedlich gefärbten Garnen zu sticken, wird zunächst ausschließlich weißes Garn verwendet. Die gewünschten Farben trägt anschließend der xTool O1 Omni Printer auf.

Erst weiß sticken, anschließend Farbe auftragen

Der gesamte Vorgang besteht aus drei Schritten. Zunächst wird das gewünschte Motiv in StitchPrint entworfen und für eine kompatible Stickmaschine vorbereitet. Diese stickt das Motiv vollständig mit weißem Garn auf den Stoff. Abschließend bedruckt der O1 Omni Printer die erhabene Oberfläche mit den vorgesehenen Farben.

Dadurch sollen zahlreiche Garnwechsel entfallen, die bei aufwendigen mehrfarbigen Stickereien bislang erforderlich sind. Auch eine große Sammlung unterschiedlicher Garnfarben wird weniger wichtig. Die typische dreidimensionale Struktur der Stickerei bleibt dabei erhalten, während die Farbgestaltung vom Drucker übernommen wird.

Farbverläufe und Fotos auf gestickten Motiven

Das Verfahren erlaubt Motive, die sich mit herkömmlichem Stickgarn nur schwer umsetzen lassen. Dazu gehören weiche Farbverläufe, aquarellartige Effekte und detailreiche Illustrationen. Laut xTool sollen sogar fotorealistische Darstellungen möglich sein.

Als Beispiele nennt der Hersteller Tierporträts, individuell gestaltete Kleidungsstücke und florale Motive. Gerade für kleinere Kreativbetriebe könnte das Verfahren interessant sein, da sich unterschiedliche Farbvarianten herstellen lassen, ohne jedes Mal die benötigten Garnfarben zusammenstellen zu müssen.

Vorhandene Stickmaschinen sollen nutzbar bleiben

StitchPrint soll gängige Stickdateiformate importieren und exportieren können. Die Software ist nicht auf Stickmaschinen einer einzelnen Marke beschränkt. Voraussetzung ist dennoch, dass das jeweilige Modell kompatibel ist.

Ganz ohne zusätzliche Hardware funktioniert das Verfahren dennoch nicht: Für die Farbgestaltung wird der entsprechend ausgestattete O1 Omni Printer benötigt. Den vielseitigen UV- und Textildrucker haben wir bereits ausführlicher vorgestellt.

Derzeit befindet sich das zugehörige Stickerei-Ökosystem noch im Aufbau. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder einen Preis für StitchPrint nennt xTool bislang nicht. Auch eine Liste unterstützter Stickmaschinen und Angaben zur Verfügbarkeit der Software stehen noch aus. Wie gut die Kombination in der Praxis funktioniert und wie waschbeständig die bedruckten Stickereien sind, muss sich ebenfalls erst zeigen.