Bunte Stickereien ohne Garnwechsel
xTool StitchPrint: Erst sticken, dann in Farbe drucken
Mit StitchPrint hat xTool auf der Fachmesse Formnext 2026 eine neue Softwarelösung vorgestellt, die klassische Stickerei mit digitalem Farbdruck verbindet. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie ungewöhnlich: Statt ein Motiv mit zahlreichen unterschiedlich gefärbten Garnen zu sticken, wird zunächst ausschließlich weißes Garn verwendet. Die gewünschten Farben trägt anschließend der xTool O1 Omni Printer auf.
Erst weiß sticken, anschließend Farbe auftragen
Der gesamte Vorgang besteht aus drei Schritten. Zunächst wird das gewünschte Motiv in StitchPrint entworfen und für eine kompatible Stickmaschine vorbereitet. Diese stickt das Motiv vollständig mit weißem Garn auf den Stoff. Abschließend bedruckt der O1 Omni Printer die erhabene Oberfläche mit den vorgesehenen Farben.
Dadurch sollen zahlreiche Garnwechsel entfallen, die bei aufwendigen mehrfarbigen Stickereien bislang erforderlich sind. Auch eine große Sammlung unterschiedlicher Garnfarben wird weniger wichtig. Die typische dreidimensionale Struktur der Stickerei bleibt dabei erhalten, während die Farbgestaltung vom Drucker übernommen wird.
Farbverläufe und Fotos auf gestickten Motiven
Das Verfahren erlaubt Motive, die sich mit herkömmlichem Stickgarn nur schwer umsetzen lassen. Dazu gehören weiche Farbverläufe, aquarellartige Effekte und detailreiche Illustrationen. Laut xTool sollen sogar fotorealistische Darstellungen möglich sein.
Als Beispiele nennt der Hersteller Tierporträts, individuell gestaltete Kleidungsstücke und florale Motive. Gerade für kleinere Kreativbetriebe könnte das Verfahren interessant sein, da sich unterschiedliche Farbvarianten herstellen lassen, ohne jedes Mal die benötigten Garnfarben zusammenstellen zu müssen.
Vorhandene Stickmaschinen sollen nutzbar bleiben
StitchPrint soll gängige Stickdateiformate importieren und exportieren können. Die Software ist nicht auf Stickmaschinen einer einzelnen Marke beschränkt. Voraussetzung ist dennoch, dass das jeweilige Modell kompatibel ist.
Ganz ohne zusätzliche Hardware funktioniert das Verfahren dennoch nicht: Für die Farbgestaltung wird der entsprechend ausgestattete O1 Omni Printer benötigt. Den vielseitigen UV- und Textildrucker haben wir bereits ausführlicher vorgestellt.
Derzeit befindet sich das zugehörige Stickerei-Ökosystem noch im Aufbau. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder einen Preis für StitchPrint nennt xTool bislang nicht. Auch eine Liste unterstützter Stickmaschinen und Angaben zur Verfügbarkeit der Software stehen noch aus. Wie gut die Kombination in der Praxis funktioniert und wie waschbeständig die bedruckten Stickereien sind, muss sich ebenfalls erst zeigen.
Denselben Effekt kann man mit einem Sublimationsdrucker, bzw. mit einem Tintentankdrucker mit Sublimationstinte erzielen. Die Sublimationstinte wird bei ca. 190 Grad auf weißen Polyesterstoff gepresst. Wenn das Stoffstück, das man bedrucken möchte, weder weiß noch aus Polyester ist, bestickt man einfach den entsprechenden Untergrund mit weißem Polyester-Stickgarn. Auf den vorbereiteten Untergrund wird dann das eigentliche Motiv gepresst. Wer also nein Vereinslogo mit 20 Farben auf dem dunkelblauen Shirt haben möchte, druckt das Logo mit Sublimationstinte aus, bestickt das T-Shirt in weiß und presst dann das bedruckte Papier auf den bestickten Grund. Ein Tintentankdrucker z.B. von Epson, in den man die Sublimationstinte füllen kann, kostet ca.200 Euro und ein Satz Tinte in drei färben und schwarz 20 Euro.