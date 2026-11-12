xTool C1 kombiniert Farbdrucker und Schneideplotter

xTool ist bislang vor allem für seine Lasergravierer und Laserschneider bekannt. Erst kürzlich haben wir mit dem xTool M2 ein Gerät aus diesem Produktbereich vorgestellt. Jetzt erweitert der Hersteller sein Sortiment um einen Schneideplotter und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Cricut.

Der neue xTool C1 unterscheidet sich allerdings in einem wesentlichen Punkt von klassischen Schneideplottern. Dank eines integrierten Farbdruckers kann man damit Motive in einem Arbeitsgang drucken und ausschneiden.

xTool C1 konkurriert mit Cricut & Co.

Integrierter Scanner erleichtert die Bedienung

Über den Tintenstrahldrucker und den Schneideplotter hinaus verfügt der xTool C1 über einen Scanner. Dieser soll die Verarbeitung bereits bedruckter oder anderweitig gestalteter Materialien vereinfachen. Der Scanner erfasst das eingelegte Material und zeigt eine Vorschau in der zugehörigen Anwendung an. Anschließend lassen sich die gewünschten Schnittlinien direkt auf dem Material positionieren.

Bastel-Plotter mit integriertem Farbdrucker

So sollen sich auch einzelne Motive aus bedruckten Papierbögen ausschneiden lassen, ohne dass dafür spezielle Markierungen zur Ausrichtung erforderlich sind. Der xTool C1 lässt sich über USB oder WLAN mit einem Computer, Smartphone oder Tablet verbinden.

Verschiedene Materialien und Werkzeuge

Neben Papier und Karton kann der C1 unter anderem Vinylfolien, Textilien und dünne Lederstücke bearbeiten. Der reguläre Arbeitsbereich beträgt rund 30 × 30 Zentimeter. Mit einer längeren Schneidematte erweitert sich der Arbeitsbereich auf etwa 30 × 60 Zentimeter. Entsprechendes Zubehör ermöglicht zudem die Verarbeitung von Rollenmaterial über mehrere Meter hinweg.

xTool bietet für den C1 verschiedene Werkzeuge an, darunter Schneideklingen, Zeichenstifte sowie Zubehör zum Prägen und Übertragen von Folien. Ein optional erhältliches Ultraschallmesser soll die Bearbeitung festerer Materialien ermöglichen. Nach Angaben des Herstellers lassen sich damit auch Balsaholz und Leder mit einer Stärke von bis zu drei Millimetern schneiden.

Der xTool C1 kann ab sofort vorbestellt werden. Der Einstiegspreis liegt bei 449 Euro für die Basisversion. Ein umfangreicher ausgestattetes Deluxe-Paket wird für 589 Euro angeboten. Die Auslieferung soll nach Angaben des Herstellers zwischen Ende November und Mitte Dezember beginnen.