XRay: DEVONthink-Macher erweitern die Mac-Schnellvorschau

Die Entwickler der Dokumentenverwaltung DEVONthink haben mit XRay ein neues, kostenloses Mac-Werkzeug veröffentlicht. Die Erweiterung ergänzt die in macOS integrierte Schnellvorschau Quicklook um Funktionen, die Apple bislang nicht anbietet.

XRay arbeitet auch mit DEVONthink zusammen

Statt beim Druck auf die Leertaste lediglich ein Ordnersymbol mit einigen Dateiinformationen anzuzeigen, erlaubt XRay einen Blick auf die tatsächlich enthaltenen Dateien.

Das kleine Zusatzprogramm richtet sich damit vor allem an Nutzer, die regelmäßig mit größeren Ordnerstrukturen, komprimierten Dateien oder Markdown-Dokumenten arbeiten. XRay liegt in Version 1.0 vor und setzt mindestens macOS Sonoma voraus.

Ordner und Archive ohne Umwege durchsuchen

Nach der Installation zeigt die Schnellvorschau den Inhalt ausgewählter Ordner wahlweise als Liste oder in einer Rasteransicht. Über einen zusätzlichen Informationsbereich lassen sich Details zu einzelnen Dateien einblenden. Verschiedene Sortiermöglichkeiten und Einstellungen für die Darstellung sollen helfen, auch umfangreichere Verzeichnisse zu überblicken.

ZIP, GZIP und TAR: XRay zeigt auch Archiv-Inhalte an

Ähnlich funktioniert die Erweiterung bei komprimierten Archiven. XRay unterstützt die Formate ZIP, GZIP und TAR und macht deren Inhalte zugänglich, ohne dass die Archive zuvor vollständig entpackt werden müssen. Einzelne Dateien lassen sich direkt aus der Vorschau heraus extrahieren. Auch verschlüsselte Archive werden unterstützt.

Eine weitere Funktion betrifft Markdown-Dateien. Diese können entweder mit ihren ursprünglichen Formatierungszeichen oder als fertig aufbereiteter Text angezeigt werden. Dafür verwendet XRay die bereits aus DEVONthink bekannte Markdown-Technik. Wer die Darstellung anpassen möchte, kann eigene CSS-Formatvorlagen verwenden und damit beispielsweise Schriftbild und Abstände verändern.

Auch direkt in DEVONthink nutzbar

Die Erweiterung arbeitet nicht nur mit der macOS-Schnellvorschau zusammen, sondern lässt sich auch innerhalb von DEVONthink verwenden. Dort erscheinen die Inhalte gespeicherter Archive direkt im Vorschaubereich der Dokumentenverwaltung. Die verschiedenen Ansichten und Sortierfunktionen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die Dokumentenverwaltung Devonthink

Dateien oder ganze Verzeichnisse lassen sich aus einem Archiv heraus auswählen und mit einem Klick in die aktuell geöffnete DEVONthink-Gruppe übernehmen. Das vorherige Entpacken des gesamten Archivs entfällt damit auch innerhalb der Dokumentenverwaltung.

DEVONtechnologies ergänzt damit sein bestehendes Angebot um ein eigenständig nutzbares Hilfsprogramm. Die kostenpflichtige Dokumentenverwaltung hatte im vergangenen Jahr mit Version 4 unter anderem neue Funktionen zur automatischen Verarbeitung und Organisation von Dokumenten erhalten. XRay konzentriert sich dagegen auf eine überschaubare Aufgabe und steht unabhängig vom Kauf der Hauptanwendung kostenlos zum Download bereit.