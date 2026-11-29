Nachdem XPPen sein neues Zeichentablet Magic Pro 13 bereits im September auf der IFA erstmals vorgestellt hat, ist das vielseitige Tablet seit Ende Oktober regulär im Handel erhältlich. Das Besondere an dem Gerät ist seine Hybrid-Funktion. So arbeitet es einerseits als eigenständiges Android-Tablet für unterwegs, lässt sich jedoch auch via USB-C nahtlos als vollwertiges Grafikdisplay am Mac und Windows-PC nutzen.

3096 px × 2064 px auf knapp 30 cm × 20 cm

Diese Grundfunktion ist zwar auch von anderen Tablets bekannt. Selbst Apples iPads lassen sich via Sidecar als Grafiktablet mit dem Mac verbinden. Die Verarbeitung der Bild- und Stiftsignale erfolgt jedoch durch Software-Streaming, was kleine und leider spürbare Verzögerungen zwischen Bilderzeugung und Anzeige sowie der Stifteingabe hervorruft. Ähnlich sieht es auch bei allen gängigen Android-Tablets aus, selbst wenn diese das Bildsignal kabelgebunden vom Mac oder Windows-PC empfangen. Auch dann erfolgt die Bildverarbeitung softwareseitig über Android, was Farbwerte verfälschen und Input-Lag erzeugen kann.

Verbindung via DisplayPort

Das Magic Pro 13 setzt hingegen auf eine vollständig hardwareseitige Videokopplung via DisplayPort, wodurch das installierte Android 16 umgangen wird und ein unverfälschtes, kompressionsfreies und praktisch verzögerungsfreies Videosignal entgegengenommen werden kann. Dadurch lässt sich das Magic Pro 13 unterwegs als schlankes Android-Tablet nutzen und verwandelt sich, an den Computer angeschlossen, in ein vollwertiges Grafiktablet, das dedizierten Zeichentablets in nichts nachstehen soll.

Das Magic Pro 13 wird mit Android 16 ausgeliefert, ein Update auf Android 17 folgt nächstes Jahr.

Tatsächlich ist XPPen nicht der erste Hersteller, der eine solche vollwertige Hybridlösung auf den Markt gebracht hat. Platzhirsch Wacom hatte mit dem Wacom Cintiq Companion 2 und MobileStudio Pro bereits vor mehr als 10 Jahren schon einmal ganz ähnliche Lösungen präsentiert. Jedoch wendete sich Wacom bei späteren Mobilgeräten von der isolierten Hardwareschnittstelle ab und setzt bis heute auf kostengünstigeres Software-Streaming. Mit einem echten Hybrid-Modus kann sich XPPen also deutlich von den anderen Herstellern professioneller Zeichentablets abheben.

Streng genommen handelt es sich bei dem Magic Pro 13 jedoch nicht mal um das erste Android-Tablet mit echtem Hybrid-Modus von XPPen. Der Hersteller hatte bereits der überarbeiteten Version des Magic Drawing Pad im letzten Jahr einen Videoeingang via DisplayPort über USB-C spendiert. Das neue XPPen Magic Pro 13 kann allerdings mit deutlich besseren Hardwarespezifikationen glänzen.

Mangels Procreate für Android sind wir auf Clip Studio Pro ausgewichen.

120-Hertz-IPS-Display

So bietet das schlanke Magic Pro 13 eine Auflösung von 3096 x 2064 Pixeln und unterstützt diese auch im Grafikdisplay-Modus, während das Magic Drawing Pad kabelgebunden auf 1080p beschränkt wird. Hinzu kommt beim Magic Pro 13 eine Helligkeit von 650 Nits, 100 Prozent sRGB- und 96 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung sowie eine dynamische Bildwiederholrate bis 120 Hz. Letzteres ist etwas, das wir sowohl beim iPad Air wie auch beim iPad mini bis heute vermissen.

Bei der Displaytechnik setzt XPPen jedoch wie Apple beim Air noch auf ein IPS-Display, spendiert diesem allerdings zumindest eine nanogeätzte, matte Glasoberfläche. Diese sorgt für ein samtiges, papierähnliches Gefühl und verhindert unschöne Spiegelungen im Sonnenlicht. Unter der Haube arbeitet ein MediaTek Dimensity 8300. Dieser arbeitet etwas langsamer als sein Nachfolger Dimensity 8400, welcher in dem zuletzt von uns getesteten Alexa Tablet 12 Pro sein Werk verrichtet. Wie sein Nachfolger verfügt auch der Dimensity 8300 über 8 GB Arbeitsspeicher. Dem Nutzer stehen hingegen 256 GB interner Speicher zum Sichern von Anwendungen und Daten zur Verfügung. Eine 13-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite sowie eine 8-Megapixel-Frontkamera runden das Paket ab.

Stift, Ersatzspitzen und Handschuh sind im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich ist im Lieferumfang der aktuelle X4 Smart Chip Stylus von XPPen inklusive 4 harten Ersatzspitzen aus POM und 4 weiteren weichen Filzspitzen sowie einem Zeichenhandschuh enthalten. Der neue Stift selbst bietet etliche Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger und senkt den benötigten Anfangsaktivierungsdruck auf lediglich 2 Gramm, womit XPPen einen der letzten Rückstände gegenüber der erheblich teureren Konkurrenz überwinden konnte. Auch die 16.384 Druckstufen und eine Neigungserkennung bis 60 Grad erfüllen alle Erwartungen an ein professionelles Zeichenwerkzeug.

Nanotexturglas ohne Aufpreis

Neben der stumpfen Theorie haben wir natürlich getestet, ob das Magic Pro 13 seine Versprechen auch in der Realität halten kann. Dabei fällt zuerst einmal auf, dass das geringfügig höhere Gewicht von 655 Gramm im Alltag gegenüber den aktuellen 13-Zoll-iPad Air und iPad Pro kaum auffällt. Was allerdings schlichtweg der Tatsache geschuldet sein könnte, dass unseren Haushalt auch noch ein 13″-iPad Pro M1 begleitet und wir auch dessen 682 Gramm gewohnt sind. Bereits auf den ersten Blick überzeugen kann das Nanotexturglas, welches bei den iPad Pro lediglich für die Versionen mit 1 und 2 TB Speicherausstattung wählbar ist und weitere 130 Euro Aufpreis kostet.

Auf dem matten Display stören auch bei direkter Sonneneinstrahlung keine Reflexionen.

Das Magic Pro 13 wird hingegen standardmäßig und damit ohne Aufpreis mit geätzter Glasoberfläche ausgeliefert. Nachdem unser Team mit den Tablets von Remarkable und zuletzt auch dem Alexa Tablet 12 Pro bereits so viele Geräte mit entspiegelten Displays in den Händen hielt, möchten wir die matten Oberflächen zumindest bei starker Sonneneinstrahlung nur noch ungerne missen. Im Gegenzug ist beim Magic Pro 13 allerdings nicht mal optional ein glattes Display wählbar. Da bei dem Tablet das Hauptaugenmerk auf der Stiftbedienung und dem Einsatz als Schreib- und Zeichentablet liegt, lässt sich dennoch verschmerzen, dass keine Version mit Glossy-Display existiert.

Solide, aber kein Performancewunder

Mit dem verbauten MediaTek Dimensity 8300 verbleibt die Leistung des Tablets erwartungsgemäß auf einem ähnlichen Niveau wie die des Alexa Tablet 12 Pro. Anwendungen laufen flüssig, Webseiten laden schnell und für jedwede Officezwecke ist die Rechenleistung vollkommen ausreichend. Allerdings liegen natürlich Dimensionen zwischen der Leistung des Dimensity 8300 und Apples aktuellem iPad-Line-up. Wer sein Tablet vornehmlich fürs Gaming nutzen möchte, wird mit einem iPad vermutlich länger Freude haben. Allerdings ist das auch nicht die Kernaufgabe von XPPens neuem Tablet.

Viel wichtiger ist die Frage, wie gut sich das Magic Pro 13 bei der Stifteingabe und der Nutzung professioneller Zeichensoftware schlägt. Bei der Verwendung als Standalone-Gerät für unterwegs oder auf dem Sofa zeigt sich hier jedoch eine kleine Softwareeinschränkung durch das verwendete Betriebssystem. Denn die unter iOS so beliebte Zeichen- und Animationssoftware Procreate existiert schlichtweg nicht für Android. Statt auf das schlanke Kreativtool zu setzen, sind wir somit auf das Schwergewicht Clip Studio Pro ausgewichen. Welches jedoch sowieso als Industriestandard bei Comic- und Mangaillustratoren gilt.

Der X4 Smart Stylus wird mit Magneten am Tablet gehalten, diese sind jedoch leider etwas schwach.

In Clip Studio Pro kann das Magic Pro 13 durchaus beweisen, dass es den Anforderungen an ein professionelles Zeichenwerkzeug gerecht wird. Die Stifteingabe ist auch auf einer größeren Zeichenfläche mit mehreren Ebenen schnell und reaktiv. Die Präzision ist bei gerade gehaltenem Stift erwartungsgemäß ausgezeichnet. Und auch bei angewinkeltem Stift kann die Präzision des Stifts überzeugen. Hierbei zeigen sich nochmal die Verbesserungen gegenüber dem X3 Smart Stylus, den wir an einem Artist Pro 14 Gen2 Grafikdisplay nutzen. Dessen Kauf liegt zwar bereits eine Weile zurück, das Gerät soll uns aber auch beim Test des Grafikdisplay-Modus des Magic Pro 13 noch als Referenz dienen.

Lediglich bei rechenintensiveren Aufgaben, wie etwa Transformationen, zeigt sich das Magic Pro 13 sichtlich bemüht und benötigt etwas Bedenkzeit. Der Ende 2023 vorgestellte und mit 4-nm-Architektur gefertigte SoC stößt schlussendlich doch deutlich früher an seine Grenzen als Apples M-Prozessoren. Für Skizzen und Art Journaling ist die Leistung des Magic Pro 13 jedoch mehr als ausreichend. Auch größere Projekte lassen sich unterwegs umsetzen, eventuelle aufwändigere Nachbearbeitungen führt man anschließend einfach am Mac aus.

Für kleine Skizzen bis komplexe Illustrationen geeignet.

Am Mac noch kein Touch

Am Mac angeschlossen kann das Magic Pro 13 mit seinem hardwarebasierten Grafikdisplay-Modus seine größte Stärke ausspielen. Obgleich erst einmal die Installation des passenden Treibers und die Freigabe der Berechtigungen für Bedienungshilfen und Eingabeüberwachung anstehen. Die Freigaben-Odyssee ist jedoch macOS geschuldet, welches euch so vor unberechtigten Zugriffen schützt und Peripherie über DriverKit-Extensions lenkt.

Apples Freigaben-Odyssee: Müßig, aber das System schützt euch zumindest vor unbefugten Zugriffen.

Aktuell fehlt dem Treiber auch noch die Unterstützung der Touch-Steuerung und somit die Nutzung von Fingergesten. Die Maussteuerung über das Display kann also lediglich mit dem Stylus erfolgen. Auch das liegt jedoch daran, dass Apple mit macOS 27 und der Einführung der neuen MacBook-Pro-Modelle zwar die systemeigenen Touchscreenfunktionen erweitert hat. Doch Dritthersteller den Zugriff auf die Gesten erst einmal über die Touch-API in ihre Treiber einbinden müssen.

Über die Treiber-Software lässt sich der Arbeitsbereich festlegen und der Stift kalibrieren.

Andererseits werden so auch erfolgreich Fehleingaben durch die Berührung des Displays mit dem Handballen beim Zeichnen vermieden. Im Prinzip wäre dadurch bei der Verwendung am Mac somit gar keine Verwendung eines Zeichenhandschuhs notwendig. Dieser soll unbeabsichtigte Eingaben verhindern, wobei das kapazitive Touchdisplay des Magic Pro 13 zumindest im Tablet-Modus unter Android so sensibel reagiert, dass es während unseres Tests trotz Handschuh gelegentlich zu Geistereingaben kam. Zusätzlich hat XPPen jedoch einen kleinen Hardwareschalter im Rahmen des Magic Pro 13 platziert, mit dem die Toucherkennung aus- und eingeschaltet werden kann. Das funktioniert in beiden Modi.

Über einen kleinen Hardwareschalter lässt sich die Touchsteuerung ein- und ausschalten.

Tolles Multitalent

Da die iOS- und Android-Tabletumsetzungen von Clip Studio Paint der Desktopversion ebenbürtig sind, haben wir für unseren Test auch am Mac auf das professionelle Zeichentool zurückgegriffen. Das Gerät dürfte sich aber genauso gut bei der Verwendung von CAD oder 3D-Gestaltungssoftware schlagen. Die Reaktionsgeschwindigkeit des Stifts ist ausgezeichnet und es ist so gut wie keine Verzögerung zwischen Stifteingabe und -erkennung bemerkbar. Hier liegen Welten zwischen der Verwendung eines iPads mit Sidecar, auf dem die Linien beim Schreiben und Zeichnen sichtlich hinter der Stiftbewegung hinterherhängen.

Keine störenden Latenzen …

Auch von unserer Referenz, dem Artist Pro 14 Gen2, kann sich das Magic Pro 13 nochmal ein kleines Stück weit absetzen und fühlt sich einen Hauch natürlicher und direkter an. Und das, obwohl das Artist Pro als dediziertes Displaytablet ebenso direkt hardwareseitig mit dem Computer kommuniziert. Das Zusammenspiel aus dem 120 Hz schnellen Display des Magic Pro 13 und dem neuen X4 Smart Stylus, welcher eine 50 Prozent schnellere Reaktionszeit gegenüber seinem Vorgänger verspricht, dürfte hier das noch etwas direktere Gefühl erzeugen.

Das Magic Pro 13 kann also sowohl als solides Android-Tablet für unterwegs überzeugen, welches durch seine ausgezeichnete Stifterkennung als mobiles Skizzenbuch für ambitionierte Einsteiger bis hin zu professionellen Illustratoren geeignet ist. Und hält ebenso mit dem Mac verbunden sein Marketingversprechen und verwandelt sich dank des hardwarebasierten Grafikdisplay-Modus in ein vollwertiges professionelles Zeichendisplay, das ohne störende Verzögerungen auf dem Niveau moderner dedizierter Geräte rangiert.

… und eine gute Druckstufenerkennung

Um das Paket abzurunden, würden wir eventuell noch einen kleinen Ständer mit in den Warenkorb legen. Das Tablet verfügt zwar auf der Rückseite über kleine Gummifüßchen, die ein Rutschen verhindern und den Buckel der Kamera ausgleichen, es fehlt jedoch ein integrierter Ständer, um das Gerät anzuwinkeln. Auch ein Makro-Keyboard, wie etwa das ACK05, kann den Arbeitsfluss am Mac beschleunigen. Und zumindest ein Stück weit die noch fehlende Touchunterstützung ersetzen.

Knapp 800 Euro

Wer nach einem Displaytablet für heimisches sowie mobiles Arbeiten sucht und sich nicht mehrere Geräte anschaffen möchte, bekommt mit dem Magic Pro 13 ein ausgesprochen flexibles Tablet, das mit seinem echten Hybrid-Modus auch in Verbindung mit dem Mac quasi latenzfreies Arbeiten ermöglicht. Mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 999 Euro ist das Magic Pro 13 allerdings nicht ganz günstig und es gibt auf dem Markt auch weniger teure Android-Tablets mit ähnlichen Hardwarespezifikationen – die jedoch keinerlei Vergleich in der Verwendung als Zeichentablet darstellen.

Weiterhin müsst ihr bei XPPen eigentlich nie die aufgerufene Preisempfehlung zahlen, da der Hersteller ohne Unterlass attraktive Rabatte auf seine Hardware anbietet. So bietet XPPen mit Verwendung des Gutscheincodes „ifunXPPen20“ noch bis zum 31. Dezember stolze 20 Prozent Rabatt auf die Preisempfehlung, womit der reale Kaufpreis auf 799,20 Euro fällt. Im Zuge der durch die Hardwarekrise gestiegenen Preise im Gesamtmarkt und der ebenfalls bei Apple eskalierten Preisspirale platziert sich das Magic Pro 13 somit auch preislich durchaus als attraktive Option gegenüber einem iPad.

Wir erhalten keinerlei Provision, wenn ihr direkt bei XPPen kauft und den Rabattcode verwendet. Wir haben unten zwar noch einen obligatorischen Amazon-Affiliate-Link eingebettet. Da das Magic Pro 13 unter der Verwendung des Rabattcodes im Store von XPPen jedoch rund 100 Euro günstiger als bei Amazon ist, empfehlen wir euch bei Interesse jedoch lieber den Besuch der Herstellerseite.

Ebenso wollen wir uns zum Abschluss noch einmal bei Betty bedanken, die uns mit ihrer Expertise als Grafikdesignerin bei unserem Test unter die Arme gegriffen hat.

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