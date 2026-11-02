Wuben G6 Spark: Flache Taschenlampe mit verstecktem Messer

Wuben erweitert sein Angebot kompakter Taschenlampen um ein Modell, das neben mehreren Lichtquellen auch ein kleines Messer mitbringt. Die G6 Spark ist nur 8,6 Millimeter dick und wiegt 40 Gramm. Sie wird zunächst über Kickstarter angeboten.

Die Wuben G6 Spark ist nur 8,6 mm dick

Das Hauptlicht lässt sich zwischen einem und 500 Lumen einstellen und erreicht laut Hersteller eine Leuchtweite von bis zu 66 Metern. Hinzu kommen zwei seitliche weiße LEDs mit zusammen 100 Lumen. Eine rote Signalleuchte dient zugleich als Akkuanzeige.

Drehbarer Clip und abnehmbares Messer

Ein um 90 Grad verstellbarer Clip ermöglicht es, die Lampe an Kleidung oder Rucksack zu befestigen und den Lichtkegel auszurichten. Auf der gegenüberliegenden Gehäuseseite sitzt ein kleines Klappmesser aus Stahl, das sich bei Bedarf vollständig entfernen lässt. Damit lassen sich etwa schnell Verpackungen öffnen.

Wuben G6 Spark: Die wichtigesten Features

Im Inneren steckt ein Akku mit 400 mAh und Schutzschaltungen gegen Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüsse. Geladen wird über einen verdeckten USB-Anschluss, wobei die Lampe auch während des Ladevorgangs leuchten kann. Wuben nennt einen Schutz gegen Staub und kräftige Wasserstrahlen nach IP66 sowie eine Stoßfestigkeit bei Stürzen aus einem Meter Höhe.

Aluminium oder Titan: Finanzierung läuft

Mit der G6 setzt Wuben die Reihe ungewöhnlich ausgestatteter Mini-Leuchten fort. Die G5 mit drehbarem Leuchtkopf hat sich bei uns bereits im Alltag bewährt. Bei der G6 kommt nun das abnehmbare Messer hinzu.

Die Kickstarter-Kampagne läuft bis zum 21. November. Für die Standardversion aus 7075-Aluminium, die in Schwarz und Coyote Tan angeboten wird, werden derzeit rund 31 Euro fällig. Die Premiumausführung aus Titan mit matter Oberflächenbehandlung kostet rund 90 Euro. Als Liefertermin nennt Wuben Januar 2027. Versandkosten sollen erst nach der Kampagne abgefragt werden. Das Finanzierungsziel ist bereits erreicht.

Wer nicht auf den Abschluss der Kickstarter-Kampagne warten möchte, findet bei Wuben bereits mehrere kompakte Alternativen. Unsere drei bisherigen Favoriten haben wir erst kürzlich gegenübergestellt.

Die X4 Mini bleibt mit 1.500 Lumen, wechselbarem Akku und mehreren Lichtmodi unsere erste Wahl. Für die Jackentasche bietet sich die kleinere G5 mit drehbarem Leuchtkopf an. Noch weniger Platz beansprucht die E2 Pulse, die mit gerade einmal 10,7 Gramm vor allem für den Schlüsselbund gedacht ist. Anders als die neue Wuben G6 Spark sind alle drei Modelle bereits regulär erhältlich.