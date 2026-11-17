Der Streamingdienst WOW startet heute seine Black-Friday-Angebot und reduziert den Preis für sein Live-Sport-Paket deutlich. Statt regulär 44,99 Euro zahlen Neukunden bei Buchung des Aktionsangebots monatlich 24,99 Euro.

WOW legt Black-Friday-Angebot vor

Der Rabatt von 44 Prozent gilt für die gesamte Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Insgesamt werden damit 299,88 Euro fällig, gegenüber 539,88 Euro zum regulären Preis.

Das Sportpaket umfasst die über Sky Sport verfügbaren Wettbewerbe. Dazu gehören die Bundesliga, die komplette 2. Bundesliga, der DFB-Pokal und die englische Premier League. Auch Motorsport mit Formel 1, MotoGP, IndyCar und Rallye-Weltmeisterschaft sowie verschiedene Basketball-, Eishockey- und Tennisübertragungen sind enthalten.

Bundesliga, Premier League und Formel 1

Bei der Bundesliga zeigt WOW sämtliche Begegnungen am Freitag und Samstag live. Die Sonntagsspiele stehen unmittelbar nach Abpfiff als Wiederholung bereit. In der 2. Bundesliga sind alle Partien einschließlich der Konferenzen enthalten. Hinzu kommen sämtliche Spiele des DFB-Pokals der Männer und elf Begegnungen des Frauenwettbewerbs.

International bietet das Paket alle Spiele der Premier League sowie in der Saison 2026/27 bis zu zehn Begegnungen pro Spieltag aus Europa League und Conference League. Zum weiteren Programm gehören NBA, NFL, NHL, Golf und Tennis.

Bereits am kommenden Wochenende stehen unter anderem Bayern München gegen den 1. FC Köln am 20. November, Schalke gegen Stuttgart am 21. November sowie Liverpool gegen Manchester United am 22. November auf dem Programm.

Nach zwölf Monaten wird es deutlich teurer

Im Blick haben sollte man aber die Preisgestaltung nach Ablauf des Aktionsjahres. Wer nicht rechtzeitig kündigt, bezahlt anschließend 44,99 Euro monatlich.

Zum Vergleich: Über Amazon Prime Video lässt sich WOW Live-Sport ebenfalls als zusätzlicher Kanal buchen. Dort kostet das „Alles von WOW“-Paket bei zwölfmonatiger Bindung 27,97 Euro pro Monat.

Die Übertragungen lassen sich auf Smart-TVs, Computern und Smartphones abrufen. Seit der Zusammenführung von Sky und RTL werden zudem Sportrechte zwischen den beiden Anbietern geteilt. An der Zuständigkeit von Sky für die Bundesliga-Spiele am Freitag und Samstag hat sich dadurch nichts geändert.