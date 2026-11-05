Wohnsitzanmeldung online: Bund macht Angebot verpflichtend

Wer umzieht, soll seinen neuen Wohnsitz künftig überall in Deutschland online anmelden können. Das Bundeskabinett hat dafür eine Verordnung beschlossen, die sämtliche Meldebehörden zur Bereitstellung der elektronischen Wohnsitzanmeldung verpflichtet. Der bereits in vielen Städten verfügbare Dienst wird damit zum bundesweiten Standard.

Der Login erfolgt über die BundID

Über das Portal wohnsitzanmeldung.gov.de lassen sich Hauptwohnsitze, alleinige Wohnungen und Nebenwohnungen digital an- oder ummelden. Die Nutzung ist kostenlos. Bürger erhalten anschließend eine elektronische Meldebestätigung und können ihre Ausweisdokumente aktualisieren, ohne dafür persönlich beim Bürgeramt erscheinen zu müssen.

Bereits 3.800 Meldebehörden angebunden

Ganz neu ist das Angebot nicht. Hamburg hat die elektronische Wohnsitzanmeldung gemeinsam mit dem damaligen Bundesinnenministerium entwickelt. Andere Länder können die Lösung nach dem sogenannten Einer-für-alle-Prinzip übernehmen, statt jeweils eigene Verfahren aufzubauen.

Gemeinsam-Online: Die digitale Dachmarke der Bundesrepublik

Inzwischen sind mehr als 3.800 Meldebehörden angeschlossen. Nach Angaben des Bundesdigitalministeriums steht der Dienst damit bereits 74,2 Millionen Menschen zur Verfügung. Mit der neuen Verordnung sollen nun auch die verbleibenden Behörden folgen. Einen konkreten Termin, bis zu dem sämtliche Kommunen angeschlossen sein müssen, nennt das Ministerium nicht.

Berlin gehört schon länger zu den Teilnehmern. Seit Oktober 2024 können Einwohner der Hauptstadt ihren Wohnsitz über die AusweisApp elektronisch anmelden. Zuvor beanspruchten entsprechende Vorgänge jährlich rund 500.000 Termine in den Berliner Bürgerämtern. Die erforderliche Identifizierung erfolgt über den elektronischen Personalausweis und die AusweisApp.

Bund übernimmt rechtliche Prüfung

Die neue Verordnung stützt sich auf das Onlinezugangsgesetz. Sie legt erstmals fest, dass ein bestimmter digitaler Verwaltungsdienst bundesweit verpflichtend angeboten werden muss. Bislang konnten Länder und Kommunen entsprechende Lösungen weitgehend selbst auswählen und einführen.

Wie das Bundesdigitalministerium mitteilt, übernimmt der Bund künftig die Verantwortung für die rechtliche Konformität des zentralen Onlinedienstes. Einzelne Behörden müssen diese Prüfung somit nicht mehr selbst durchführen. Das soll die Übernahme der bestehenden Lösung vereinfachen.

Fortan verpflichtend: Die elektronische Wohnsitzanmeldung

Das Modell könnte auch bei weiteren Verwaltungsleistungen zum Einsatz kommen. Die Verordnung lässt sich um zusätzliche Onlinedienste erweitern, sofern diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehören eine weitgehend digitale Abwicklung, Barrierefreiheit und eine gesicherte Finanzierung.

Wer prüfen möchte, ob die elektronische Wohnsitzanmeldung am neuen Wohnort bereits verfügbar ist, kann die entsprechende Adresse direkt auf der offiziellen Webseite eingeben. Für Fragen steht außerdem die bundesweite Behördennummer 115 bereit.