Von Tim Apple zu Tim NVIDIA? Trump will Cook als Nvidia-Chef

Aus „Tim Apple“ könnte nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump künftig „Tim NVIDIA“ werden. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hat Trump seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge öffentlich benannt: Tim Cook. Der langjährige Apple-Chef sei aus Sicht des Präsidenten genau der Richtige, um die Führung des Chipkonzerns zu übernehmen.

„Eine Legende ersetzt eine Legende“

Auf seiner Plattform Truth Social lobte Trump zunächst die Arbeit des scheidenden Nvidia-Chefs. Anschließend erklärte er, dass es für dessen Nachfolge nur einen Mann gebe: Tim Cook von Apple. Seine Botschaft schloss der Präsident mit den Worten „A Legend replaces a Legend!“ ab.

Dass Trump eine besondere Beziehung zu Cook pflegt, ist bekannt. Bereits 2019 bezeichnete er den damaligen Apple-Chef bei einem öffentlichen Auftritt versehentlich als „Tim Apple“. Der Spitzname begleitet Cook seitdem und tauchte auch bei späteren gemeinsamen Auftritten immer wieder auf.

Allerdings steht Cook inzwischen nicht mehr an Apples operativer Spitze. Anfang September übernahm John Ternus den CEO-Posten. Cook wechselte in die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden und bleibt damit weiterhin eng in Apples Geschäfte eingebunden. Hinweise darauf, dass er einen Wechsel zu Nvidia anstrebt, gibt es bislang nicht.

Auch Apples Hardware-Chef wird gehandelt

Während Trump Cook ins Gespräch bringt, wird hinter den Kulissen offenbar über einen anderen Apple-Manager nachgedacht. Laut einem Bericht von Semafor soll Johny Srouji zu den möglichen Kandidaten gehören, die bei Nvidia für den Chefposten geprüft werden. Ob der Konzern bereits Kontakt aufgenommen hat oder Srouji überhaupt Interesse an einem Wechsel besitzt, ist nicht bekannt.

Srouji wurde im April zum Chief Hardware Officer von Apple ernannt. Er verantwortet neben der Hardwareentwicklung auch die hauseigenen Prozessoren und gilt als einer der maßgeblichen Architekten von Apple Silicon. Seine Erfahrung in der Chipentwicklung macht ihn zumindest auf dem Papier zu einem interessanten Kandidaten für Nvidia.

Nvidia sucht weiterhin einen Nachfolger

Nach 33 Jahren an der Unternehmensspitze hat Jensen Huang seine Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Übergangsweise führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern. Nvidia hat angekündigt, sowohl interne als auch externe Kandidaten für die dauerhafte Nachfolge zu prüfen.

Ob am Ende tatsächlich ein Apple-Manager den Chefposten übernimmt, bleibt somit offen.