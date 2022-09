Von Jackery, Anker & EcoFlow: Drei neue Powerstations im September

Im immer größer werdenden Angebot der Portablen Stromspeicher und Solarstrom-Generatoren beobachten wir vor allem die drei Anbieter Jackery, Anker und EcoFlow.

Die neuen Modelle von Jackery und EcoFlow

Jackery punktet mit komfortablen Solarsegeln und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. EcoFlow bietet eine begleitende iOS-Anwendung und die eleganteste Hardware an. Anker bedient auch Nutzer mit reduzierten Anforderungen und ist aktiv damit beschäftigt sein Angebot weiter auszubauen. Alle drei Hersteller werden noch in diesem Monat mit neuen Produkten in den Markt starten.

Ab 16.9: EcoFlow DELTA 2

Bereits am morgigen Freitag, also am 16. September, wird der Anbieter EcoFlow die EcoFlow DELTA 2 in den Markt einführen. EcoFlow setzt wie Anker auf LiFePO4-Zellen, bietet vier Schuko-Steckdosen, zwei USB-C-Ports, vier USB-A-Steckplätze und einen gesonderten Port zum Anschluss eines zusätzlichen 2000 Wh-Akkus an.

Die Eckdaten: 1.199 Euro, 1024Wh und bis zu 1800W Leistung

Ab 19.9: Jackery Solargenerator 1000 Pro

Jackery bietet schon länger den sogenannten Solargenerator 2000 Pro an. Mit dem Solargenerator 1000 Pro folgt am 19. September ein etwas kleiner dimensioniertes Modell mit zwei Schuko-Steckdosen, zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Steckplätzen, das in der günstigeren Variante mit zwei SolarSaga 80-Segeln ausgestattet ist. Jackery setzt auf Lithiumbatterien. Bereits auf amazon.de gelistet.

Die Eckdaten: 1.699 Euro, 1002Wh und bis zu 1000W Leistung

Ab 26.9: Anker 555 PowerHouse

Der Zubehör-Anbieter Anker wird nach den Modellen 521 PowerHouse, 535 PowerHouse, und 757 PowerHouse am 26. September das neue 555 PowerHouse in den Markt einführen. Das neue Modell mit LiFePO4-Zellen verfügt über zwei Schuko-Steckdosen, drei USB-C-Ports und zwei USB-A-Steckplätze.

Die Eckdaten: 1.299 Euro, 1024Wh und bis zu 1000W Leistung