Im Zusammenhang mit der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen Vodafone gibt es erfreuliche Nachrichten für Kunden, die von den Preiserhöhungen des Internetanbieters betroffen sind. Bereits im September hatte der Europäische Gerichtshof die Position der Verbraucherschützer gestärkt. Nun hat auch das Oberlandesgericht Düsseldorf in deren Sinne entschieden.

Vodafone hatte im Frühjahr 2023 damit begonnen, die monatlichen Gebühren für zahlreiche laufende Festnetz-Internet-Verträge um fünf Euro zu erhöhen. Vodafone berief sich dabei unter anderem auf eine Klausel, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Vertragsbedingungen ohne Angabe konkreter Gründe einseitig zu ändern.

Das damalige Vodafone-Schreiben

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die von Voafone angeführte Klausel nun für unwirksam erklärt und Vodafone deren weitere Verwendung untersagt.

Zwei getrennte Gerichtsverfahren

Zu beachten ist allerdings, dass es sich bei der Unterlassungsklage und der von den Verbraucherschützern angestrengten Sammelklage um zwei voneinander unabhängige Gerichtsverfahren handelt. Letztere ist beim Oberlandesgericht Hamm anhängig und zielt auf die Rückzahlung der nach Ansicht der Verbraucherschützer zu Unrecht erhobenen Mehrbeträge ab.

Bilder: Vodafone

Das Urteil der Düsseldorfer Richter führt somit nicht automatisch zu Rückzahlungen. Nach Einschätzung der Verbraucherschützer verbessert die Entscheidung jedoch die Erfolgsaussichten der Sammelklage.

Teilnahme an Sammelklage weiterhin möglich

Der Verbraucherzentrale Bundesverband weist aus diesem Anlass erneut darauf hin, dass sich betroffene Kunden weiterhin der Sammelklage anschließen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob man weiterhin Kunde von Vodafone ist oder seinen Vertrag zwischenzeitlich gekündigt hat.

Mithilfe des auf der Webseite der Verbraucherschützer bereitgestellten Klagechecks lässt sich prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt sind. Dort finden sich auch Hinweise und Textbausteine für die Anmeldung beim Bundesamt für Justiz.

Die Eintragung in das Klageregister ist kostenlos und schützt die geltend gemachten Ansprüche vor der Verjährung. Im Erfolgsfall können die angemeldeten Kunden Rückzahlungen erhalten, ohne hierfür selbst gegen Vodafone klagen zu müssen.