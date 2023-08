Videoschnitt: DaVinci Resolve 18 integriert KI-basierte Textfunktionen

Die Videoschnitt-Software DaVinci Resolve von BlackmagicDesign ist jetzt in Version 18 erhältlich. Offiziell wurde das Update schon vor zwei Wochen ausgespielt, wir wollen euch diese Neuerung aber nicht verheimlichen. Während es sich bei der Vollversion der Anwendung ohnehin um eines der anerkannt besten Programme in diesem Segment handelt, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist, sucht auch die zwar im Funktionsumfang eingeschränkte, aber extrem gute kostenlose Variante ihresgleichen.

Die Entwickler der Anwendung haben mittlerweile auch eine deutschsprachige Übersicht der mit dem Update auf Version 18 verbundenen Neuerungen online gestellt. Insgesamt habe man mehr als 100 Feature-Upgrades integriert und zahlreiche neue Werkzeuge, darunter auch vier KI-Tools eingeführt.

Ein Schwerpunkt bei den Neuerungen im Zusammenhang mit DaVinci Resolve 18 liegt in der automatischen Analyse und Textumwandlung von Audiospuren. So kann die Anwendung Audio in Textclips umwandeln und auf diese Weise eine Suchfunktion für die Inhalte bereitstellen. Die Funktion soll sich zudem dazu verwenden lassen, automatisch Untertitel zu generieren.

Die neue Remote-Monitoring-Funktion bietet eine einfache Möglichkeit zur ortsunabhängigen Überwachung der Rechenvorgänge. Nutzer müssen sich nicht mehr mit Netzwerk-Details auseinandersetzen, sondern können laufende Prozesse mithilfe einer Blackmagic-ID und eines Sitzungscodes vom iPhone, iPad oder einem anderen Desktop-Rechner aus überwachen.

Für einen detaillierten Blick auf die Masse der neuen Funktionen über alle App-Bereiche hinweg solltet ihr die Info-Webseite des Herstellers besuchen.

„You have reached a limitation with DaVinci Resolve“

Die kostenlose Version von DaVinci Resolve lässt nicht nur einige der neuen Funktionen außen vor, sondern ist auch mit Blick auf Faktoren wie die Auflösung oder die Anzahl der Bilder pro Sekunde beschränkt. Hier erreicht uns eine Meldung, dass nach dem Update ein Fenster mit dem Text „You have reached a limitation with DaVinci Resolve“ für den Kauf der Vollversion nörgelt. Dies scheint aber bislang eine Ausnahme zu sein, zudem gab es die gleiche Meldung auch schon bei älteren Programmversionen immer dann, wenn die Projekteinstellungen an eine der Grenzen der Gratisversion gestoßen sind.