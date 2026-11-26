Ubiquiti hat UniFi Network 11.1 vorgestellt. Die Netzwerkverwaltung erhält neue Funktionen für mehrere Standorte, die Einrichtung von Switches und private Gastnetze. Die aktuelle Ausgabe 11.1.58 wird allerdings noch als Release Candidate und damit als Vorabversion verteilt.

Das Update baut auf dem im Oktober vorgestellten UniFi Network 11 auf. Damals gehörte die Anzeige von Matter- und Thread-Geräten zu den größeren Neuerungen. Version 11.1 soll vor allem die wiederkehrende Konfiguration umfangreicher Netzwerke vereinfachen.

Mehrere Standorte zentral verwalten

Die neuen Supernets weisen verschiedenen Standorten automatisch eigene IP-Adressbereiche zu. Dadurch sollen sich miteinander verbundene Netze ohne überlappende Adressen einrichten lassen. Ergänzend bündeln sogenannte Blueprints Einstellungen für WLAN, Routing und weitere Netzwerkfunktionen in zentralen Vorlagen, die sich mehreren Standorten zuweisen lassen. Voraussetzung ist deren Zusammenfassung in einer UniFi Fabric.

Für unterstützte Switches kündigt Ubiquiti Gerätevorlagen und automatische Portprofile an. Passende Einstellungen sollen angewendet werden, sobald ein entsprechendes Gerät angeschlossen wird. Das reduziert die manuelle Einrichtung einzelner Netzwerkanschlüsse.

Persönliche WLAN-Passwörter für Gäste

Bei den Gastzugängen erweitert Ubiquiti die Möglichkeiten persönlicher WLAN-Schlüssel, der sogenannten PPSK. Gäste können eigene Passwörter verwalten und bei aktivierter Trennung ein eigenes virtuelles Netz erhalten. Gedacht ist dies beispielsweise für Wohnanlagen oder Hochschulen: Eine gemeinsame WLAN-Infrastruktur versorgt mehrere Nutzergruppen, deren Geräte voneinander getrennt bleiben.

Die Versionshinweise zu 11.1.58 nennen außerdem Wake-on-LAN für kabelgebundene Geräte sowie Systemprotokolle für Matter-Geräte. Das Aufwecken per Netzwerk setzt voraus, dass das Gerät diese Funktion unterstützt, sie aktiviert ist und der Netzwerkadapter weiterhin mit Strom versorgt wird.

Als regulär freigegebene Ausgabe führt Ubiquiti derzeit noch Network 11.0.104. Auch die Vorabversion wird schrittweise verteilt und muss daher nicht auf jeder Installation sofort angeboten werden.

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