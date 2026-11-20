UGREEN hat seine Black-Friday-Angebote gestartet und reduziert zahlreiche Zubehörprodukte für iPhone, iPad und Mac. Neben Ladegeräten und Powerbanks gehören auch Dockingstationen und Netzwerkspeicher zur Aktion. Die Rabatte gelten bis zum 30. November. Wir haben sechs interessante Angebote zusammengestellt, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken.

Powerbanks für iPhone und MacBook

Die UGREEN Nexode Powerbank mit 25.000 mAh und 165 Watt ist derzeit für 63,99 statt 79,99 Euro erhältlich. Sie verfügt über zwei fest integrierte USB-C-Kabel mit bis zu 140 beziehungsweise 65 Watt. Zwei zusätzliche Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von insgesamt vier Geräten. Mit rund 90 Wh Kapazität eignet sie sich auch zur Stromversorgung von MacBooks unterwegs.

Wer hauptsächlich sein iPhone laden möchte, findet mit der UGREEN MagFlow Air eine kompaktere Alternative. Die nur 13,9 Millimeter dünne Powerbank bietet 10.000 mAh, magnetisches Qi2-Laden mit bis zu 15 Watt und ein integriertes USB-C-Kabel mit 30 Watt. Das graue Modell kostet bei Amazon aktuell 44,99 statt 69,99 Euro.

Thunderbolt-5-Dock mit 17 Anschlüssen

Für den Schreibtisch hat UGREEN die Maxidok 17-in-1 Thunderbolt-5-Dockingstation reduziert. Statt 459,99 Euro werden 324,89 Euro fällig. Das Dock bietet unter anderem Thunderbolt 5, mehrere USB-Anschlüsse, DisplayPort, einen Kartenleser und 2,5-Gigabit-Ethernet.

Besonders praktisch ist der integrierte Steckplatz für eine M.2-NVMe-SSD mit bis zu 8 TB Kapazität. Das Laufwerk muss allerdings separat erworben werden. Angeschlossene MacBooks können mit bis zu 140 Watt versorgt werden. Über UGREENs Thunderbolt-5-Docks hatten wir bereits berichtet.

NAS-Systeme für private Cloud und Backups

Auch bei den Netzwerkspeichern gibt es Nachlässe. Das UGREEN NASync DXP4800 Pro kostet aktuell 599,99 statt 799,99 Euro. Das Modell bietet vier Laufwerksschächte, einen Intel Core i3, zwei M.2-Steckplätze sowie Netzwerkanschlüsse mit 10 und 2,5 Gbit/s.

Für kleinere Haushalte ist das NASync DXP2800 eine günstigere Alternative. Der Netzwerkspeicher mit zwei Laufwerksschächten, Intel N100 und 2,5-Gigabit-Ethernet wird bei Amazon für rund 323 Euro angeboten. Festplatten gehören bei beiden Geräten nicht zum Lieferumfang.

UGREENs NAS-Systeme lassen sich über Mac, iPhone und andere Geräte nutzen. Wie sich die Plattform im Alltag schlägt, haben wir unter anderem beim NASync DXP4800 GT ausprobiert.

Trackerkarte mit Apple „Wo ist?“

Zu den günstigsten Angeboten gehört die UGREEN FineTrack Slim. Die nur 1,7 Millimeter dünne Trackerkarte passt ins Portemonnaie und unterstützt Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Eine zusätzliche App ist nicht erforderlich. Der integrierte Akku soll bis zu zwölf Monate durchhalten und lässt sich anschließend magnetisch aufladen.

Bei Amazon kostet die FineTrack Slim derzeit 16,21 statt 29,99 Euro. Damit ist sie eine interessante Alternative zu gewöhnlichen Bluetooth-Trackern, sofern die flache Kartenform benötigt wird. Die präzise Suche per Ultrabreitband unterstützt sie allerdings nicht.

Alle genannten Preise beziehen sich auf die aktuellen Aktionsangebote. Da sich Preise und Verfügbarkeit während der Black-Friday-Woche ändern können, lohnt sich vor dem Kauf ein Blick auf den tatsächlich angezeigten Endpreis.

Produkthinweis UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 165W mit 2 Integrierten USB-C Kabeln | USB-C Port max. 140W (PD3.1), 3x USB-C+1x... 60,79 EUR 79,99 EUR

Produkthinweis UGREEN MagFlow Air Ultra Slim Powerbank Magsafe 10000mAh Qi2 15W, (Grau) | PD30W, Qi2 Zertifiziert, Hochwertige... 47,49 EUR 69,99 EUR

Produkthinweis UGREEN NASync DXP4800 Pro 4 Bay NAS für Creator und Büroteams (ohne HDD) | Intel Core i3-1315U, 10GbE + 2.5GbE LAN... 599,99 EUR 778,53 EUR

Produkthinweis UGREEN NASync DXP2800 2 Bay NAS für Homeoffice und Technikfans (ohne HDD) | Intel Quad-Core N100, 2,5 GbE, 8 GB DDR... 322,98 EUR 389,22 EUR

Produkthinweis UGREEN FineTrack Slim Tracker Karte kompatibel mit Apple Find My (nur iOS) | Wiederaufladbarer Wallet Tracker, IP... 16,22 EUR 21,99 EUR