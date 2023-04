Udoku: Sudoku mit Sondersteinen und Story-Modus

Auf der einen Seite werden beim Spielen beispielsweise schon gelöste Zahlen kurzzeitig verdeckt oder gespiegelt. Auf der anderen Seite gibt es auch Sondersteine, die beim Lösen beispielsweise eine ganze Reihe oder Spalte an Feldern aufdecken. Denn der Zeitdruck ist hoch. Das Ganze ist in eine Kampagne eingebettet.

Hier haben wir aufgehört zu lesen und erst mal auf das iPad geladen, was die beiden zum Einmalpreis von 2,49 Euro im App Store anbieten. Dabei sollten wir an dieser Stelle wohl anmerken, dass wir nicht zu den ausgemachten Sudoku-Connoisseuren gehören, also nur begrenzte Erfahrungen mit den im App Store erhältlichen Alternativen gesammelt haben.

