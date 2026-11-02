Touch am Mac: Apple erklärt die neue Bedienung im Detail

Mit dem neuen MacBook Pro führt Apple erstmals einen Touchscreen am Mac ein. Wie sich die direkte Bedienung in macOS 27 einfügt, erklärt das Unternehmen jetzt in einem ausführlichen Video für Entwickler. Darin demonstriert Apple-Designer Cass Lemons die neuen Fingergesten, zeigt angepasste Bedienelemente und erläutert, warum sich die Mac-Oberfläche trotz Touchscreen optisch kaum verändert.

Touch am Mac: Apple erklärt die neue Funktion

Apple hält bewusst an der klassischen Bedienung fest. Maus, Tastatur und Trackpad bleiben die wichtigsten Eingabegeräte. Touch ergänzt diese Möglichkeiten, soll aber keine grundlegende Neugestaltung der Benutzeroberfläche erfordern. Wie bereits vergangene Woche deutlich wurde, reagiert macOS dabei auf die jeweils verwendete Eingabemethode.

Neue Fingergesten für Fenster und Schreibtische

Ein Fingertipp markiert Dateien oder Bilder, ein Doppeltipp öffnet sie. Mit einem Finger lässt sich durch Inhalte scrollen, während zwei Finger zum Vergrößern und Drehen dienen. Längeres Berühren öffnet Kontextmenüs oder ermöglicht das Verschieben von Objekten. Anders als beim Mauszeiger können auch mehrere Finger gleichzeitig unterschiedliche Bedienelemente steuern.

Finger statt Mauszeiger: Die Menüs bieten größere Abstände

Hinzu kommen zahlreiche Systemgesten. Drei Finger nach oben öffnen Mission Control, drei Finger nach unten zeigen die Fenster einer Anwendung. Seitliche Wischbewegungen wechseln zwischen Schreibtischen. Vier Finger können durch Zusammenziehen die App-Übersicht öffnen oder durch Spreizen den Schreibtisch freigeben.

Auch die Bildschirmränder erhalten zusätzliche Funktionen. Ein Wisch über die Dynamic Island ruft Siri auf. Vom rechten Rand öffnet sich die Mitteilungszentrale, von rechts oben das Kontrollzentrum. Versteckte Menüleisten und das Dock lassen sich ebenfalls durch Wischgesten einblenden.

Apples neue Touch-Systemgesten für macOS

Kleine Schaltflächen werden bei Berührung größer

Besonders interessant sind die Anpassungen für kleine Bedienelemente. Apple verwendet unsichtbare Touchflächen von 36 Punkten, die physisch den 44 Punkten auf iOS-Geräten entsprechen. Die eigentlichen Schaltflächen müssen dafür nicht größer aussehen.

Angepasste Schaltflächen mit 36 Punkten

Bei Schiebereglern, Drehknöpfen und kleinen Plus-Minus-Tasten geht macOS noch weiter. Berührt man sie, erscheinen vorübergehend vergrößerte Bedienelemente, die sich mit dem Finger präziser einstellen lassen. Auch Menüs erhalten bei Touchbedienung größere Abstände zwischen ihren Einträgen.

Apple zeigt zudem, wie Anwendungen mit Funktionen umgehen sollen, die bislang erst beim Darüberfahren mit dem Mauszeiger sichtbar werden. Solche Aktionen sollen bei Berührung gezielt erscheinen oder alternativ über Kontextmenüs erreichbar bleiben. Entwickler müssen ihre Apps dafür nicht vollständig umbauen. Apple empfiehlt vielmehr, die vorhandene Oberfläche beizubehalten und nur dort nachzubessern, wo die Bedienung mit dem Finger zusätzliche Unterstützung benötigt.

Apple erklärt die Touch-Umsetzung auf gut 15 Minuten