Timmerflotte und Klippbok: IKEA liefert Matter 1.5 und Thread 1.4

IKEA verteilt neue Firmware-Versionen für zwei seiner günstigen Smart-Home-Sensoren. Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Timmerflotte erhält das Update auf Version 1.2.2, während für den Wasserlecksensor Klippbok die Version 1.1.1 bereitsteht. Wie die inzwischen aktualisierten offiziellen Versionshinweise von IKEA zeigen, bringen beide Aktualisierungen technische Neuerungen und sollen vor allem die Stabilität der Geräte verbessern.

Matter 1.5 und Thread 1.4 für beide Sensoren

Mit den neuen Firmware-Versionen aktualisiert IKEA beide Sensoren auf Matter 1.5 und Thread 1.4. Außerdem verspricht der Hersteller Verbesserungen bei der Gerätestabilität und ergänzt die Seriennummer als auslesbares Geräteattribut. Die Änderungen sind sowohl im Changelog von Timmerflotte als auch in den Versionshinweisen von KLIPPBOK aufgeführt.

Gerade die angekündigten Stabilitätsverbesserungen dürften für viele Besitzer interessant sein. Seit dem Verkaufsstart der neuen Matter-Produkte berichten Nutzer immer wieder über Verbindungsabbrüche und Schwierigkeiten bei der Einrichtung. Ob die Aktualisierungen sämtliche Probleme beheben, muss sich allerdings erst im Alltag zeigen. Konkrete Fehlerursachen nennt IKEA in den Versionshinweisen nicht.

Temperatur und Wasserschäden günstig überwachen

Der Timmerflotte ist bei IKEA für 7,99 Euro erhältlich. Der kompakte Sensor erfasst die Raumtemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit und zeigt die Messwerte nach einem Druck auf seine Vorderseite an. Über Matter lassen sich die Daten auch für Automationen verwenden, etwa zur Überwachung des Raumklimas.

Der Klippbok kostet 6,99 Euro und erkennt austretendes Wasser. Dafür kann der Sensor beispielsweise unter einer Spüle, neben der Waschmaschine oder beim Geschirrspüler platziert werden. Bei Wasserkontakt gibt er einen Warnton aus. In Verbindung mit einem geeigneten Smart-Home-System sind außerdem Benachrichtigungen auf dem Smartphone möglich.

Für Updates ist das Dirigera-Hub von IKEA der einfachste Weg.

Updates erreichen Home Assistant und Apple Home

Beide Geräte nutzen Matter over Thread und benötigen für die Einbindung ins Smart Home einen entsprechenden Thread Border Router. Das kann der Dirigera-Hub von IKEA sein, aber auch eine kompatible Steuerzentrale eines anderen Herstellers. Ein zusätzlicher IKEA-Hub ist für die Nutzung mit Apple Home oder Home Assistant somit nicht grundsätzlich erforderlich.

Die Aktualisierungen werden schrittweise verteilt und können daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten werden. Bei Verwendung des Dirigera-Hubs kümmert sich IKEA automatisch um die Firmware. Auch über Matter eingebundene Geräte können Updates erhalten, beispielsweise über Home Assistant oder Apple Home. Dort lohnt sich ein Blick in die Geräteeinstellungen beziehungsweise den Bereich für verfügbare Aktualisierungen.

Neue Funktionen für die Bedienung kündigt IKEA mit den Updates nicht an. Im Vordergrund steht die technische Grundlage für einen zuverlässigeren Betrieb. Angesichts der niedrigen Preise der Matter-Sensoren wäre das bereits eine wichtige Verbesserung.