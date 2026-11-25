Der Musikdienst Tidal verschärft seinen Umgang mit KI-generierter Musik. Nachdem der Anbieter im Sommer damit begonnen hat, vollständig mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Songs zu kennzeichnen und von der Ausschüttung von Tantiemen auszunehmen, will Tidal diese nun komplett aus seinem Musikkatalog entfernen.

Der Musikdienst begründet diesen Schritt mit der wachsenden Zahl entsprechender Veröffentlichungen. Von allen in den vergangenen 90 Tagen neu bei Tidal eingereichten Musiktiteln seien 43 Prozent als KI-generiert erkannt worden. Die bislang ergriffenen Maßnahmen seien angesichts dieser Entwicklung nicht ausreichend.

Tidal im Webbrowser

Vom 9. Dezember an will Tidal damit beginnen, vollständig KI-generierte Musik aus seinem Angebot zu entfernen. Bis zum Jahreswechsel sollen auf diese Weise rund 29 Millionen Songs aus dem Musikkatalog des Anbieters verschwinden. Zugleich rechne man damit, künftig täglich zwischen 80.000 und 85.000 neu eingereichte Musiktitel abzuweisen.

Für die meisten Abonnenten von Tidal dürfte sich die Maßnahme kaum bemerkbar machen. Die Zahl der KI-generierten Musiktitel steht offenbar in keinem Verhältnis zur Nachfrage seitens der Hörer. Tidal zufolge wurden 96 Prozent der entsprechenden Songs noch kein einziges Mal abgespielt.

Apple Music und Spotify weniger konsequent

Mit seiner Entscheidung geht Tidal deutlich weiter als seine großen Mitbewerber. Apple Music hat angekündigt, noch im Laufe dieses Jahres Musiktitel mit einem sichtbaren Hinweis zu versehen, wenn diese zu wesentlichen Teilen mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Die entsprechenden Angaben sollen in erster Linie von den Musiklabels und Vertriebsdiensten kommen.

Spotify markiert künstliche Künstleridentitäten

Spotify hingegen hat zunächst eine Kennzeichnung für künstlich geschaffene Künstleridentitäten eingeführt. Ob die Songs selbst mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden, lässt sich anhand dieser Kennzeichnung nicht erkennen.

Tidal sieht sich mit dem vollständigen Ausschluss von KI-generierter Musik in einer Vorreiterrolle und fordert im Rahmen der Ankündigung andere Musikdienste dazu auf, diesem Beispiel zu folgen.