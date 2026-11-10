Ticket-Zweitmarkt: Bundesregierung plant Preisdeckel von 20 Euro

Eine Konzertkarte kostet ursprünglich 80 Euro, auf einer Ticketbörse werden dafür plötzlich 200 Euro verlangt. Solche Preisunterschiede will die Bundesregierung künftig gesetzlich begrenzen. Ein entsprechender Entwurf aus dem Bundesjustizministerium sieht vor, dass Wiederverkäufer nur noch einen begrenzten Aufschlag verlangen dürfen.

Konzert-Tickets sollen nicht mehr zu Wucherpreisen weiterverkauft werden

Die Regelung soll sowohl für Sportveranstaltungen als auch für Konzerte und andere Kulturangebote gelten. Über die Pläne für den Ticket-Zweitmarkt berichtet die Tagesschau.

Maximal 20 Prozent, höchstens 20 Euro

Der Entwurf sieht zwei Grenzen vor: Beim Weiterverkauf dürfen Tickets höchstens 20 Prozent mehr kosten als beim ursprünglichen Kauf. Gleichzeitig darf der Aufschlag 20 Euro nicht überschreiten. Maßgeblich ist immer der niedrigere Betrag.

Eine Eintrittskarte für 50 Euro könnte damit für höchstens 60 Euro weiterverkauft werden. Bei einem ursprünglichen Preis von 200 Euro wären dagegen nur 20 Euro zusätzlich erlaubt. Statt der rechnerisch möglichen 240 Euro dürfte ein solches Ticket also maximal 220 Euro kosten.

In der Regel dreistellig: Konzertkarten auf Kleinanzeigen.de

Die geplanten Vorschriften richten sich vor allem gegen Händler, die große Ticketkontingente erwerben und anschließend teurer anbieten. Nach Ansicht von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) unterläuft dieses Geschäft auch die Preisgestaltung der Veranstalter. Wer Eintrittskarten bewusst günstig anbietet, kann bislang kaum verhindern, dass Dritte mit dem Weiterverkauf hohe Gewinne erzielen.

Gesetz soll vor dem nächsten Konzertsommer gelten

Wie Hubig gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärt, liegt der Entwurf für das sogenannte Ticketschutzgesetz bereits vor. Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit über die geplanten Vorschriften beraten. Die Ministerin strebt eine Einführung noch vor der nächsten großen Konzert- und Sportsaison an. Einen verbindlichen Termin gibt es bislang nicht.

Auch in den USA haben sich Gerichte kürzlich mit den Geschäftspraktiken der Ticketbranche beschäftigt. Dort hat eine Jury im April 2026 entschieden, dass der Konzertveranstalter Live Nation und dessen Ticketplattform Ticketmaster ihre Marktstellung zum Nachteil des Wettbewerbs genutzt haben. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Konkurrenten behindert und Eintrittskarten dadurch verteuert wurden.