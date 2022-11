Tagesspiegel erfindet sich neu: 40 Seiten Welt, 40 Seiten Berlin

Beide Perspektiven sollen dabei einem vergleichbaren Aufbau folgen. So werden die Ressorts Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft sowohl in den ersten als auch in den zweiten 40 Seiten für Struktur sorgen.

Die Neuerungen sind dabei schnell zusammengefasst, dürften den gewohnten Auftritt der Tageszeitung jedoch nachhaltig verändern: So will man beim Tagesspiegel die überregionale Berichterstattung fortan ordentlich aufwerten und unterstreicht dies durch eine neue Gewichtung derZeitungsinhalte.

Der Berliner Tagesspiegel hat seine Mobil-Applikationen überarbeitet und bereitet sich damit auf den morgigen Start des neuen Zeitungs-Konzeptes vor. Ab dem morgigen Dienstag will die traditionell überregionale Zeitung mit starker Berliner Prägung in neuem Format und mit neuem Schwerpunkt auftreten und hat dafür nun ihre E-Reader-Applikationen auf iPad und iPhone vorbereitet.

