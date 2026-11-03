tado° im Browser: Heizungssteuerung auch ohne iPhone-App

Wer seine Heizung mit smarten Thermostaten von tado° steuert, greift dafür gewöhnlich zur iPhone-App des Herstellers. Dass sich die Geräte auch direkt im Webbrowser verwalten lassen, dürfte dagegen nicht allen Nutzern bekannt sein. Dabei bietet der Browserzugriff eine praktische Alternative, wenn das Smartphone gerade nicht zur Hand ist oder man die Einstellungen lieber am großen Bildschirm vornehmen möchte.

Verbesserte Fenster-Offen-Erkennung

Das Prinzip kennt man von anderen Smart-Home-Anbietern wie eufy Security. Auch dort lassen sich bestimmte Gerätefunktionen über eine (eher unbekannte) Weboberfläche nutzen, ohne dass die zugehörige Smartphone-App geöffnet werden muss. Bei tado° umfasst der Browserzugriff die Verwaltung der Heizungs- und Klimasteuerung. Temperaturen und Einstellungen lassen sich damit auch vom Rechner aus anpassen.

Neue Heizungsfunktionen auch im Browser

Interessant ist der Webzugriff insbesondere angesichts der jüngsten Erweiterungen des tado°-Systems. Der Hersteller hat seine Heizungssteuerung zuletzt um mehrere Funktionen ergänzt, die auch über die Browseroberfläche zugänglich sind.

Auch im Browser die Temperaturen im Blick

Dazu gehört die verbesserte Fenster-Offen-Erkennung für tado° X. Sie berücksichtigt mithilfe von tado° AI, wie sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Räumen normalerweise verändern. Auf diese Weise soll die Steuerung zuverlässiger erkennen, ob tatsächlich ein Fenster geöffnet wurde oder lediglich gewöhnliche Temperaturschwankungen auftreten.

Ebenfalls neu ist der Schimmelindex. Er bewertet die Entwicklung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum und ordnet das Risiko in drei Stufen ein. Die Einschätzung kann Hinweise darauf geben, wann häufiger gelüftet werden sollte. Vorhandenen Schimmel erkennt das System allerdings nicht.

Mehrere Haushalte und angepasste Ansichten

Auch die Startansicht lässt sich inzwischen individuell gestalten. Nicht benötigte Kacheln können ausgeblendet und die übrigen Elemente neu angeordnet werden. tado° informiert seine Kunden derzeit per E-Mail über die neuen Möglichkeiten und weist darauf hin, dass die Lernphase der überarbeiteten Fenstererkennung bereits im Hintergrund läuft.

Teils sogar übersichtlicher als auf dem iPhone

Wer mehrere Wohnungen betreut, profitiert zudem von der bereits eingeführten Verwaltung mehrerer Haushalte. Bis zu fünf Standorte lassen sich über ein Konto organisieren, darunter auch Installationen mit unterschiedlichen Thermostatgenerationen.

Was erwähnt werden muss: Bei den neuen Funktionen bleibt die Unterscheidung zwischen kostenlosen Angeboten und dem kostenpflichtigen AI Assist bestehen. Die erweiterte Fenstererkennung und der Schimmelindex gehören bei tado° X zum Abonnement für 3,99 Euro monatlich beziehungsweise 29,99 Euro jährlich.