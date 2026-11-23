Synology warnt vor einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in seinen NAS-Betriebssystemen DSM und BeeStation OS. Angreifer können die Schwachstelle unter bestimmten Voraussetzungen aus der Ferne ausnutzen, um Dateien auf betroffenen Geräten auszulesen oder zu verändern. Auch Angriffe, die das System lahmlegen, sind möglich. Eine Anmeldung am NAS ist dafür nicht erforderlich.

Warnung vor kritischer Synology-Sicherheitslücke

In der aktuellen Sicherheitswarnung stuft der Hersteller die unter CVE-2026-120382 geführte Schwachstelle als kritisch ein. Sie erhält einen Dringlichkeitswert von 9,8 auf einer Skala bis 10.

Betroffen ist die OAuth-Schnittstelle, die zur Autorisierung von Zugriffen auf Dienste verwendet wird. Dort werden bestimmte Steuerzeichen nicht ausreichend von Befehlen getrennt. Dadurch können manipulierte Eingaben unbeabsichtigte Aktionen auf dem System auslösen.

Sicherheitsupdates bislang nur für DSM 7.3 und 7.4

Synology hat bereits korrigierte Versionen für die beiden neueren DSM-Generationen bereitgestellt. Nutzer von DSM 7.4 sollen mindestens Version 7.4.1-90080-2 installieren. Für DSM 7.3 steht mit Version 7.3.2-86009-6 ebenfalls eine abgesicherte Fassung zur Verfügung.

DSM 7.4.1-90080 soll die Schachstelle beheben

Anders sieht es bei älteren Installationen aus. Für DSM 7.2.1, DSM 7.2.2 und DSM 7.1 führt Synology die Bereitstellung entsprechender Sicherheitskorrekturen weiterhin als laufende Arbeit. Anwender der beiden DSM-7.2-Versionen sollen nach Möglichkeit auf DSM 7.3.2-86009-6 oder neuer wechseln. Ob und wann eigenständige Updates für diese Versionen erscheinen, bleibt offen.

Auch BeeStation OS 1.5 ist von der Schwachstelle betroffen. Hier steht eine Fehlerkorrektur ebenfalls noch aus. Damit betrifft die Warnung neben klassischen DiskStation-Systemen auch Synologys einfachere Speicherlösung für Privatanwender. Die BeeStation Plus hat zuletzt zusätzliche Funktionen zur lokalen Videoüberwachung erhalten.

Nicht betroffen sind laut Synology die Router-Betriebssysteme SRM 1.2 und 1.3 sowie DSM Enterprise 1.0 und die beiden APM-Versionen 1.2 und 2.0.

OAuth-Dienst abschalten und Fernzugriff prüfen

Solange für das eigene System kein Update verfügbar ist, empfiehlt Synology ausdrücklich, das Paket OAuth Service zu deaktivieren. Der Dienst lässt sich über das Paket-Zentrum der NAS-Oberfläche verwalten. Wer die Funktion nicht benötigt, kann damit den betroffenen Dienst außer Betrieb nehmen, bis eine korrigierte Version bereitsteht.

Ebenfalls betroffen: Die neuen Neo-Modelle von Synology

Darüber hinaus sollten Nutzer prüfen, ob ihre NAS-Systeme unmittelbar aus dem Internet erreichbar sein müssen. Insbesondere bei eingerichteten Portfreigaben bietet es sich an, den direkten Zugriff einzuschränken und stattdessen eine VPN-Verbindung zu verwenden. Ein VPN ersetzt zwar keine Sicherheitsupdates, reduziert aber die Zahl der von außen erreichbaren Dienste.

Die Schwachstelle ist inzwischen auch in der europäischen Schwachstellendatenbank der ENISA erfasst.